Samsung'dan beyaz eşyada ikili alımda indirim kampanyası - Son Dakika

Samsung Electronics, aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Samsung marka herhangi iki beyaz eşya alanlara fatura tutarı üzerinden KDV dahil 500 TL indirim sağlayacak.

Samsung Electronics açıklamasına göre, Şirket, beyaz eşyalarını yenilemek isteyenleri sevindirecek kampanyalarına devam ediyor.

Aralık ayı boyunca devam edecek "Samsung Beyaz Eşya İkili Alımda 500 TL İndirim Kampanyası" kapsamında, Samsung yetkili bayileri üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak indirimden, stoku bulunan Samsung marka seçili buzdolapları, derin dondurucu, çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve bulaşık makineleri ürünlerinden herhangi ikisini alanlar faydalanabilecek.

Açıklamaya göre, kampanyadan yararlanacak tüketicilerin, satın aldığı her iki ürünün de aynı faturada yer alması gerekiyor. Kampanyaya dahil olan seçili ürün modelleri ve kampanya şartları hakkında daha fazla bilgi "www.samsung.com/tr/beyaz-esya-ikili-alim-kampanyasi" internet sitesinde yer alıyor.