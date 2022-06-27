Samsung'dan bütçe dostu 5G telefon! Galaxy A23, performans testinde! - Son Dakika
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Samsung'dan bütçe dostu 5G telefon! Galaxy A23, performans testinde!

27.06.2022 23:53
Samsung'dan bütçe dostu 5G telefon! Galaxy A23, performans testinde!

Mart ayında vitrine çıkardığı Galaxy A23 4G'nin 5G sürümü performans testinde ortaya çıktı. İşte Galaxy A23 5G Geekbench puanı!

Samsung, mart ayında vitrine çıkardığı Galaxy A23 4G'nin 5G sürümü üzerinde çalışmalarda son aşamaya geçti. Cihaz, şu sıralar çeşitli veri tabanlarında ve performans testlerinde karşımıza çıkmaya başladı. Hatta son olarak Geekbench'te göründü. İşte Galaxy A23 5G'nin Geekbench skoru!

Galaxy A23 5G, Geekbench'te ortaya çıktı

Galaxy A23 5G ile ilgili çok fazla bir detay söz konusu değil. Ancak Geekbench veri tabanında bazı kilit özellikleri yer alıyor. Cihaz, tek çekirdekli testlerden 674, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 19 puan aldı.

Samsung'dan bütçe dostu 5G telefon! Galaxy A23, performans testinde!

Akıllı telefon, performans testlerine 2.21 GHz hızındaki iki performans ve 1.8 GHz hızındaki altı yardımcı çekirdeğe sahip bir işlemciyle girdi. Bu da Qualcomm Snapdragon 695'e işaret ediyor. TSMC'nin 6 nm fabrikasyon sürecinden geçen yonga seti; Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdeklerine ve Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Model, 4 GB RAM'le gelecek ve kutudan Android 12 tabanlı One UI 4.1 arayüzüyle çıkacak. Depolama ve diğer RAM opsiyonlarıyla ilgili herhangi bir detay şimdilik yok.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen OnLeaks'e göre cihaz giriş segmentte sıklıkla karşımıza çıkan damla çentik tasarımıyla gelecek. Bunun dışında dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. 3,5 mm kulaklık girişi, güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu da telefonda mevcut olacak.

Galaxy A23 4G özellikleri

İşlemci: Snapdragon 680

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4.0

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2408 çözünürlüklü LCD panel, 90 Hz tazeleme hızı

Depolama: 64/128 GB

Bellek: 4/6 GB RAM

Arka kamera: 50 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörü

Ön kamera: 8 Megapiksel

Batarya: 5.000 mAh pil, 25W destekli

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Kaynak: Shiftdelete

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