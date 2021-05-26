Samsung'dan "Büyük TV Günleri" kampanyası

Samsung'un "Büyük TV Günleri" kampanyası başladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, "Büyük TV Günleri" kampanyasında 55 inç Crystal UHD TV'lerden 85 inç QLED TV'lere uzanan Samsung'un büyük ekranlı modelleri arasından seçili model televizyonlardan birini satın alanlara 2 bin 500 TL'ye varan Para Kart hediye ediliyor.

Para Kart hediyesi, 11 Temmuz'a kadar kampanyaya katılan satış noktalarından yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

Samsung, futbol coşkusunu doruklara çıkaran turnuva dönemine özel "Büyük TV Günleri" kampanyasına ek olarak birçok farklı kampanya da düzenliyor. Samsung'un diğer seçili model TV'leri için sunduğu kampanya teklifleri de büyük ekran TV almak isteyenleri bekliyor. Bu kampanyalar kapsamında da Samsung QLED 8K Q950 veya QLED 8K Q800 TV modellerini alanlara Samsung akıllı telefonlar hediye ediliyor.

11 Temmuz'a kadar kampanyaya katılan satış noktalarından yapılacak QLED 8K Q950 Serisi TV alımlarında Samsung Galaxy Z Fold2, QLED 8K Q800 Serisi TV alımlarında ise Samsung Galaxy S21 hediye ediliyor.