Samsung'dan CES 2020'de ev aletleri tanıtımı - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Samsung'dan CES 2020'de ev aletleri tanıtımı - Son Dakika

Samsung'dan CES 2020'de ev aletleri tanıtımı

6 saat önce

Samsung, CES 2020'de ev aletleri kategorisini ilk kez tanıttı.

Samsung'dan CES 2020'de ev aletleri tanıtımı, System.String[]

Samsung, CES 2020'de ev aletleri kategorisini ilk kez tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, Samsung Electronics'in kullanıcı isteklerini dikkate alan tasarım ve bağlantı özelliklerine sahip modüler ev aletleri, modern bir evin ihtiyaçlarına göre uyarlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Dijital Cihaz Tasarım Ekibi ve Lifestyle Labs Kıdemli Başkan Yardımcısı Harry Choi, hedeflerinin modern tasarımı yenilikçi teknolojilerle harmanlayan cihazlar geliştirmek olduğunu belirterek, "Tüketicilerimize ev yaşamlarını daha rahat, daha bağlantılı ve daha anlamlı hale getiren ev aletleri çeşitleri arasından seçim yapma imkanı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre BESPOKE, yeni ve özelleştirilmiş buzdolabı kategorisini oluşturuyor. Malzemelerin ve renklerin kullanımı ile mutfakta kişisel tarz yansıtılabiliyor. Buzdolabının işlevleri, buzdolabı veya dondurucu olarak kullanılabilen bir bölme olan Flex Zone ile özelleştirilebiliyor.

Küçük mekanlar için tasarlanan Taşınabilir İnce Çift İndüksiyon Ocak, mutfakta herhangi bir yerde, hatta evde başka bir odada yemek hazırlamayı kolaylaştırıyor.

Her biri herhangi bir yemek pişirme ihtiyacını karşılamak üzere dokuz farklı güç seviyesine sahip iki indüksiyon brülörü ile güçlü ve hassas bir şekilde pişirme sağlanıyor. Brülörler, sote tavalar ve tencereler için ayrı ayrı veya daha büyük tencere ile ızgara yaparken veya pişirirken birleşik, daha büyük bir yüzey olarak işlev görebiliyor.

Samsung'un yeni Küp Buzdolabı serisi üç yeni küçük buzdolabı modeli sunuyor. Bu modüler buzdolapları, her dekorasyona sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan çeşitli şık renklerle sunuluyor.

Samsung Ayakkabı Bakım Sistemi, evde ayakkabı bakımında türünün ilk örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayakkabıların tek bir cihazla kokularını giderme, nem alma ve kurutma olanağı sağlayan kolay ve kullanışlı hepsi bir arada bir çözüm sunuyor.

Ayakkabıların daha uzun süre dayanmasına ve daha iyi görünmesine yardımcı oluyor.

Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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