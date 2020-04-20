Samsung'dan çevre dostu telefon aksesuar anlaşması - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Samsung'dan çevre dostu telefon aksesuar anlaşması - Son Dakika

Samsung'dan çevre dostu telefon aksesuar anlaşması

6 saat önce

Samsung, plastik kirliliğinin azaltılmasına aktif katkı sağlayan aksesuarlar sunmak için Danimarkalı tekstil markası Kvadrat ile iş birliği gerçekleştirdi.

Samsung'dan çevre dostu telefon aksesuar anlaşması, System.String[]

Samsung, plastik kirliliğinin azaltılmasına aktif katkı sağlayan aksesuarlar sunmak için Danimarkalı tekstil markası Kvadrat ile iş birliği gerçekleştirdi.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung, Galaxy S20+ ve Galaxy Watch Active2 ürünleri için aksesuar geliştirirken Avrupa Birliği'nin (AB) sıkı değerlendirme kriterleriyle bilinen Ecolabel sertifikasına sahip Kvadrat şirketi ile iş birliği yapma kararı aldı.

Kvadrat ile yapılan iş birliği sayesinde Galaxy S20+ ve Galaxy Watch Active2'in aksesuarları çevre dostu bir süreç ile üretilecek.

Türkiye'de Samsung online mağaza üzerinden bu ay itibarıyla satışa sunulan Galaxy S20+ telefon kılıfı, sürdürülebilir çevre dostu uygulamasına uygun şekilde eritilerek ve yeniden formüle edilerek tekstil ipliklerine dönüştürülen 500 ml'lik plastik şişelerden üretiliyor. "Yaratıcı yeniden kullanım" olarak da bilinen ileri dönüşüm, ömrünü tamamlamış ürünleri orijinalinden daha kaliteli ve aynı zamanda çevreye faydalı yeni malzemelere dönüştürme işlemine verilen isim olarak biliniyor. Kvadrat'ın iplik üretim işleminde bir plastik şişe, iki adet Galaxy S20+ telefon kılıfını üretmek üzere yeniden geri dönüştürülebiliyor. İleri seviyede geri dönüştürülmüş bu iplikler, çöp sahalarındaki plastik şişe sayısının azaltılmasına yardım ediyor ve geleneksel dokuma süreçleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan karbondioksit miktarını azaltacak bir şekilde üretiliyor. Plastik şişeden üretilen iplikler, çevre dostu bir işlemle ortaya çıkıyor.

Plastik şişeler ipliklere ve ardından kılıfa dönüşüyor


Galaxy S20+ telefon kılıfları, Kvadrat tarafından ömrünü tamamlamış plastik şişelerin geri dönüştürülmüş polyester iplikler haline getirildiği sürdürülebilir ileri dönüşüm uygulamasıyla elde edilen tekstil ürünlerinden yapılıyor.

Geri dönüştürülmüş bu iplikler, çöp sahalarındaki pet şişe miktarını azaltmaları nedeniyle çevre dostu olarak dikkati çekiyor.

Sadece ABD'de, her gün 60 milyondan fazla pet şişenin çöp sahalarına atıldığı tahmin ediliyor. Geri dönüştürülmüş her 500 ml'lik plastik şişeden iki telefon kılıfı üretilebiliyor. Böylece kullanıcılar, bu özel telefon kılıfını satın alarak plastik kirliliğinin azaltılmasına aktif olarak katkı sağladıklarını bilmenin rahatlığını da yaşıyor.

Karbondioksit emisyonunu azaltıyor

Geri dönüştürülmüş iplikler, aynı zamanda geleneksel işlemlere kıyasla karbondioksit emisyonunu azaltacak şekilde üretiliyor. Geleneksel polyester üretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında Kvadrat, geri dönüştürülmüş iplikleri daha az enerji tüketen bir işlemle üretiyor.

Kılıfın satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü çevre için bağışlanıyor

Samsung, iklim için mücadele eylemi gibi dünya çapında karşılaşılan en büyük zorluklara yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni (Küresel Hedefler) desteklemek amacıyla geçen yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliğine gittiğini duyurmuştu. Bu doğrultuda, Kvadrat tekstil ürünleriyle üretilen Galaxy S20+ kılıfının ve Galaxy Watch Active2 kayışlarının Samsung Küresel Hedefler versiyonunun (Samsung Global Goals Edition) satışından elde edilecek gelirin bir bölümü, 17 küresel hedefin desteklenmesi için UNDP'ye bağışlanacak.


Galaxy S20+ cihazları için Samsung Küresel Hedefler versiyonu kılıfını satın alan Galaxy kullanıcıları, Samsung Küresel Hedefler'i ile ilgili daha fazla yol keşfetmek için ise Samsung Küresel Hedefler uygulamasını da indirebiliyor. Bu uygulama ile kullanıcılar, ayrıntılı bilgiler, veriler ve rakamlarla her bir küresel hedef ve mücadele etmek istedikleri konular hakkında daha fazla şey öğrenebiliyor. Ayrıca, uygulama, kullanıcıların UNDP'nin web sitesi üzerinden küresel hedeflere doğrudan bağış yapmasını sağlıyor ve kullanıcılar uygulamada reklamlarla her etkileşime geçtiğinde reklam geliri elde ederek küresel hedefler için para toplanmasına da yardım ediyor.


Samsung, Galaxy S20+ kılıfları serisinin üretimine ek olarak, çevreye duyarlı Watch kullanıcıları için Kvadrat tekstil ürünleriyle ve diğer sürdürülebilir malzemelerle üretilen Galaxy Watch Active2 kayışlarını da mayıs ayında Türkiye'de piyasaya sürecek. Samsung, sadece sürdürülebilir ürün serileri geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik çevre dostu ürünlerle kullanıcılara her zamankinden daha fazla seçenek sunmaya özen gösteriyor.

Plastik, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:00 Kaynak: AA

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