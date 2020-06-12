Samsung'dan "Değiş, Değiştir, Yeniden Başla" kampanyası - Son Dakika

Samsung'dan "Değiş, Değiştir, Yeniden Başla" kampanyası

Samsung Electronics, televizyonlarını yenilemek isteyenler için "Değiş, Değiştir, Yeniden Başla" kampanyasıyla akıllı telefon veya tablet hediye ediyor.

Samsung'dan

Samsung Electronics, televizyonlarını yenilemek isteyenler için "Değiş, Değiştir, Yeniden Başla" kampanyasıyla akıllı telefon veya tablet hediye ediyor.

Samsung açıklamasına göre, 30 Haziran'a kadar seçili model Samsung TV satın alanlar; Samsung'un Galaxy S20 veya Galaxy Note10 Lite akıllı telefonlarına ya da Galaxy Tab A 8 tabletine hiç bir ücret ödemeden sahip olma fırsatı yakalayacak.

Kampanya kapsamında 2019 veya 2020 model Samsung QLED 8K TV alanlara Galaxy S20 128 GB akıllı telefon; 2020 model Samsung QLED TV alanlara tercih ettikleri TV'ye göre Samsung Galaxy Note10 Lite 128 GB akıllı telefon veya Samsung Galaxy Tab A 8 32 GB tablet; 2020 model Samsung Frame TV veya tüm satış noktalarında satışı yapılan 2020 model Serif TV alanlara Samsung Galaxy Note10 Lite 128 GB akıllı telefon; 2020 model Samsung UHD TV alanlara ise Galaxy Tab A 8 32 GB model tablet hediye edilecek.

Kampanyadan faydalanmak için; televizyonların kampanyaya katılan satış noktaları üzerinden satın alınması ve satın alınan ürünün 15 Temmuz'a kadar Samsung Yetkili Servis aracılığıyla kurulumunun yapılması ve ardından 31 Temmuz'a kadar www.samsung.com/tr/degis-degistir-yenidenbasla-tv-kampanyasi-2020 kampanya sayfasından başvuru yapılması gerekiyor.

Beyaz eşyalarda 2 bin TL'ye varan indirim

Samsung'un "Değiş, Değiştir, Yeniden Başla" sloganıyla başlattığı kampanyada aynı zamanda seçili bankalarla iş birliği ile de avantajlar sunulacak.

1-30 Haziran tarihleri arasında ING Bank iş birliği kapsamında seçili buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre mikrodalga, ankastre fırın, ankastre ocak ve ankastre davlumbaz ürünlerine vade farksız 15 taksit veya 3 ay taksit erteleme imkanı ve 2 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunulacak.

Ayrıca, Yapı Kredi Bankası iş birliği ile online satış kanalları üzerinden yapılan beyaz eşya alışverişlerinde 18 aya varan taksit olanakları ile tüketiciler istediği ürüne sahip olabilecek.

Yeni normalleşme döneminde Samsung tarafından hayata geçirilen "Değiş, Değiştir, Yeniden Başla!" kampanyası ile tüketiciler eski model akıllı telefonlarını yenileriyle değiştirilebilecek.

30 Haziran'a kadar devam edecek kampanya kapsamında indirim oranları cep telefonu modeline göre belirlenecek.

Kampanya avantajlarından yaralanmak isteyen tüketiciler, yeni akıllı telefonlarına Samsung mağazaları aracılığıyla sahip olabilecek.

Samsung, TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan 'Değiş, Değiştir, Yeniden Başla' kampanyası - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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