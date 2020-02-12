Samsung'dan dikey şekilde katlanabilen akıllı telefon: Z Flip - Son Dakika
Son Dakika Dünya Samsung'dan dikey şekilde katlanabilen akıllı telefon: Z Flip - Son Dakika Dünya

Samsung'dan dikey şekilde katlanabilen akıllı telefon: Z Flip

6 saat önce

Bin 380 dolar ile piyasada en tutulan akıllı telefonların iki katı fiyatına satışa sunulacak olan model için ilk etapta 'trendsetter' yani trendleri belirleyen varlıklı ve şöhretli kişiler hedef kitle olarak belirlendi.

Samsung'dan dikey şekilde katlanabilen akıllı telefon: Z Flip, System.String[]

Teknoloji devi Samsung, San Fransisco'daki tanıtımda ikinci katlanabilir telefon modeli 'Z Flip'i tanıttı.


Bin 380 dolar ile piyasada en tutulan akıllı telefonların iki katı fiyatına satışa sunulacak olan model için ilk etapta 'trendsetter' yani trendleri belirleyen varlıklı ve şöhretli kişiler hedef kitle olarak belirlendi.

Euronews.com'da Görüntüle

San Fransisco, Samsung, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Telefon dolandırıcıları, mağdurların paralarıyla video çekip sosyal medyadan paylaştı
Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu Rusya Dışişleri: İdlib'deki durumun nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi ABD ile Esed güçlerinin karşı karşıya geldiği olayda, Rus bayraklı araçlar dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:43:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsung'dan dikey şekilde katlanabilen akıllı telefon: Z Flip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]