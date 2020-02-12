Samsung'dan dikey şekilde katlanabilen akıllı telefon: Z Flip

Teknoloji devi Samsung, San Fransisco'daki tanıtımda ikinci katlanabilir telefon modeli 'Z Flip'i tanıttı.



Bin 380 dolar ile piyasada en tutulan akıllı telefonların iki katı fiyatına satışa sunulacak olan model için ilk etapta 'trendsetter' yani trendleri belirleyen varlıklı ve şöhretli kişiler hedef kitle olarak belirlendi.