Samsung'dan elektrikli araba hamlesi: Tesla ile anlaştı - Son Dakika
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Samsung'dan elektrikli araba hamlesi: Tesla ile anlaştı

27.06.2022 19:53
Samsung'dan elektrikli araba hamlesi: Tesla ile anlaştı

Samsung elektrikli araba bataryası için yatırımlarını büyütüyor. Tesla ve BMW ile anlaşan Samsung, ikinci EV fabrikasını açıyor.

Samsung, elektrikli araba dünyasına adapte olmaya çalışan şirketlerin başında geliyor. Geçtiğimiz yıl Tesla ile elektrikli araba bataryası için anlaşan Samsung SDI, elektrikli araba operasyonlarını genişletmeye başladı. Son raporlar, Koreli şirketin hem Tesla hem de BMW için seri batarya üretimine başlayacağını gösterdi.

Samsung, Tesla ve BMW için batarya üretecek

Geçtiğimiz yıl Güney Kore'deki fabrikalarında Tesla'ya teslim etmek üzere EV pil üretimine başlayan Samsung, batarya yatırımlarını artırmaya karar verdi. Kore'den gelen son bilgi, Samsung SDI'nin Malezya'da yeni bir üretim hattı açacağını gösteriyor.

Samsung'un patlayan telefonundaki gizli özellik!

Samsung'un, biri BMW için olmak üzere iki pil tasarımı üzerinde çalıştığı belirtildi. Raporda diğer şirketin adı verilmemiş olsa da, halihazırda Tesla ile çalıştığını göz ardı etmemek lazım. Rapor ayrıca Samsung'un iki silindirik pil tasarımını seri üretime almaya başladığını iddia etti.

Samsung'dan elektrikli araba hamlesi: Tesla ile anlaştı

Daha önce Tesla için bir elektrikli araba bataryası geliştiren ve prototip olarak şirkete sunan Samsung, şimdi de BMW'e özel bir pil tasarım üzerinde çalışıyor. 46mm çapında ve 80mm yüksekliğinde olan bataryanın, Tesla için üretilen bataryaya kıyasla daha kısa olduğu belirtildi.

Bir süre önce Samsung ve BMW arasında resmi bir anlaşma yapıldığını göz ardı etmemek lazım. Anlaşmanın içeriği gizli tutulmuş olsa da, Samsung'un BMW modellerine OLED panel üreteceği belirtildi. İş birliği kapsamında Alman üreticinin 4 milyon adet ekran istediği söylendi.

Tesla ve Samsung'un ortaklığı ise birden fazla sektöre dayanıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan elektrikli araba bataryası ortaklığına ek olarak, Cybertruck ve Semi modellerinin kameraları için de imzalar atıldı. Anlaşmaya göre Samsung'un tamamen fonksiyonel kameralar üretmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un elektrikli araba ortaklıkları başarılı mı'Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Güney Kore, Samsung, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsung'dan elektrikli araba hamlesi: Tesla ile anlaştı - Son Dakika

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