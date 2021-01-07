Samsung'dan "evde izleme deneyimini iyileştirecek" HDR10+ Adaptive teknolojisi

Samsung Electronics, aydınlatma koşulları ne olursa olsun kullanıcıların evlerinde HDR10+ görüntüleme deneyimini iyileştiren HDR10+ Adaptive özelliğinin Samsung TV'lerde destekleneceğini duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, HDR10+ Adaptive, Filmmaker Modu'nu desteklerken aydınlık oda ortamına uyum sağlıyor ve böylece kullanıcılar evlerindeki herhangi bir ortamda HDR10+ kalitesindeki filmler ve televizyon programlarıyla gerçek bir sinema deneyiminin keyfini sürebiliyor. HDR10 + Adaptive, Samsung'un yakında çıkacak QLED TV ürünleriyle birlikte kullanılabilecek şekilde Türkiye dahil dünyanın her yerinde piyasaya sürülecek.

HDR içerikleri izlenirken genellikle karanlık ortamlar ideal olsa da kullanıcıların izleme deneyimleri oda aydınlatması, günün saati ve pencerelere yakınlık gibi birçok faktörden etkilenebiliyor. HDR10+ Adaptive özelliği, HDR10+ LLC standartlarına uygun bir şekilde her sahne için dinamik optimizasyonu destekliyor. Böylece herhangi bir odadaki aydınlatma koşullarına uyum sağlayarak HDR deneyimini daha da iyileştiriyor. Adaptive özelliği, televizyonun ışık sensörünü kullanarak ekranda herhangi bir ayrıntı veya kontrast kaybı olmadan kreatif içerikleri gerçek hayatla buluşturuyor. Ayrıca, Prime Video HDR içeriklerinin tümünde de HDR10+ özelliği otomatik olarak sunuluyor.

Samsung QLED TV'lerdeki HDR10+ Adaptive özelliği, aynı zamanda UHD Alliance'ın bir üyesi olan Samsung'un film yapımcıları, stüdyolar ve tüketici elektroniği üreticileriyle ortaklaşa geliştirdiği ekran ayarı Filmmaker Modu'nu da destekliyor. Samsung ve Amazon Prime Video, Prime Video müşterileri için Filmmaker Modu ve HDR10+ Adaptive özelliğini etkinleştirmek üzere bir iş birliğine imza attı. Ayrıca Prime Video'da bulunan UHD içerikleri ayrıca HDR10+ özelliğini de barındırıyor. Böylece Prime Video kullanıcıları, bulundukları aydınlatma koşullarından bağımsız olarak, Samsung QLED TV ürün yelpazesinin büyük bölümünde artık gelişmiş HDR deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

"Her zaman kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olabilecek yeni özellikler ve yenilikler arıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Prime Video'nun Video Oynatma ve Yayınlama Küresel Başkanı BA Winston, her zaman kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olabilecek yeni özellikler ve yenilikler aradıklarını belirterek, "HDR10+ ve Filmmaker Modu ile Prime Video içerikleri, izleme ortamından bağımsız olarak optimize edildi. Bu sayede kullanıcılarımız, filmlerin ve televizyon programlarının keyfini film yapımcılarının görmek isteyebileceği kalitede çıkarabilecek." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Görsel Ekran Sorumlu Başkan Yardımcısı Younghun Choi ise "Tüketiciler evde daha fazla zaman geçirdikçe Samsung olarak kullanıcıların ev rahatlığında eğlence deneyimini zenginleştirmenin yollarını arıyoruz. Kullanıcılarımızın evde HDR izleme deneyimini geliştirecek ve dünyanın her yerindeki kullanıcılarımıza orijinal sinema deneyimini sunacak akıllı görüntü kalitesi çözümleri sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Universal Pictures Home Entertainment (UPHE) ve Samsung, teknoloji alanındaki iş birliklerini daha fazla HDR+ kataloğunu destekleyecek şekilde genişletiyor. Bu iş birliği ile dünya genelinde OTT hizmetleri üzerinden yeni filmler de yayınlanacak. Böylelikle daha fazla içerik, HDR+ özelliği ile izleyiciler ile buluşacak.

UPHE Dijital Dağıtım Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Aaronson, Samsung ile yaptıkları iş birliğine ilişkin, "Samsung, HDR10+ teknolojisini geliştirme ve endüstriyi destekleyerek bir araya getirme konusunda olağanüstü bir kararlılık gösterdi. Bu gelişmiş ev içi görüntüleme ekosistemine dünya çapındaki film izleyicilerine daha fazla içerik sunmak için çalışırken Samsung ile ortaklığımızı daha da ileriye taşımak bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.