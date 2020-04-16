Samsung'dan evde yaşama yönelik

Samsung, insanların evlerinde keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olmak için ünlü isimlerle birlikte #EvdeBeraberiz isimli bir hareket başlattı.

Samsung açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir kesim zamanlarının çoğunu evlerinde geçiriyor.

Samsung, Türkiye'yi davet ettiği #EvdeBeraberiz hareketi ile insanların evlerindeki geçirdikleri zamanı eğlenceli ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Bu hareket kapsamında; spor, yemek, moda, eğlence, verimlilik, sanat gibi konularda evde kalanlara ilgi çekici içeriklerle seslenen Samsung, bu içeriklerin yanı sıra ünlü isimlerle iş birlikleri yaparak Instagram yayınları da sunuyor.

"#EvdeBeraberiz" hareketi ile gerçekleştirilecek etkinlikler arasında şunlar yer alıyor:

"Fotoğrafçılık: Fotoğrafçı Ahmet Erdem ile evde yaratıcı fotoğraf çekme tüyoları. Moda: Moda uzmanı Rachel Araz ile evde kendi modanızı yaratın. Verimli Çalışma: Ünlü Youtuber Barış Özcan'dan evinizi ofise dönüştürecek tüyolar. Sanat: Karikatürist Emrah Ablak ile çizimler.

Eğlence: Radyo programcısı ve stand-up sanatçısı Mesut Süre ile Rabarba Talk ve 3Y1T kanalıyla canlı yayında sohbetler. Spor: Sporcu Kerim Savaş Sarı'dan evde fit anlar. Mutfak: Yemek şefi Yağız İzgül ve sunucu Sedef İybar'dan enfes tarifler. Müzik: Deniz Baysal ile evde keyifli anlar."

Tüm bu etkinlikler Samsung IGTV'den takip edilebiliyor.

Samsung'un #EvdeBeraberiz hareketi kapsamında hazırladığı diğer içeriklere ise www.samsung.com/tr/explore/tag.explore&tag&evdeberaberiz adresinden ulaşılabiliyor.