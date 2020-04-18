Samsung'dan #EvdeBeraberiz programı

Samsung'un #EvdeBeraberiz programı bugün sürpriz bir konserle devam ediyor.

Samsung'un #EvdeBeraberiz programı bugün sürpriz bir konserle devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un evde geçirilen zamanı eğlenceli hale getirmek için başlattığı #EvdeBeraberiz programında bugün konser var. Bu akşam saat 21.00'de Youtube üzerinden Hey! Douglas kanalında yayınlanacak konsere katılınabiliyor. Eğlenceye katılmak için link https://www.youtube.com/channel/UCweLmpeKOYp11jXXL_zSlSA Samsung #EvdeBeraberiz programı kapsamında ünlü isimlerle iş birlikleri yaparak Instagram yayınlarıyla da evlere renk katmaya devam ediyor. Evlerde geçirilen zamanı keyifli hale getirecek ünlü isimler ve gerçekleştirdikleri etkinlikleri Instagram üzerindeki Samsung IGTV kanalından da takip edilebiliyor. https://www.instagram.com/samsungturkiye/channel/?hl=tr Samsung'un #EvdeBeraberiz hareketi kapsamında hazırladığı diğer içeriklere erişmek için: https://www.samsung.com/tr/explore/tag.explore&tag&evdeberaberiz/

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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