Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler - Son Dakika Ekonomi

Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler

6 saat önce

Samsung, "Evde Beraberiz" kampanyası kapsamında gerek biyolojik gerekse psikolojik olarak zinde kalmanız için kısa sürede yapabileceğiniz öneriler hazırladı.

Samsung'dan evlerinizde kalırken formda ve zinde tutacak tavsiyeler, System.String[]

Samsung, "Evde Beraberiz" kampanyası kapsamında gerek biyolojik gerekse psikolojik olarak zinde kalmanız için kısa sürede yapabileceğiniz öneriler hazırladı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, sürekli evde vakit geçirmek strese neden olabilir. Stresinizle baş etmeniz için aynı rutine bağlı kalmamanız da gerekiyor. Samsung Health uygulaması, size, esnetme, kilo verme, dayanıklılık eğitimi ve daha fazlasını içeren yeni fitness programlarını öğretecek uzman eğitmenlerin videolarını hazırlıyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı için ihtiyacınız olan tüm araçların yanı sıra diyet izleyiciler ve fitness kılavuzları içeren ek kaynaklar sunmak için hazırlanan çok sayıda üçüncü parti uygulaması da bulunuyor.

Egzersizler zihin için çok faydalıdır ve her zaman uzun sürelerde yapılmak zorunda değildir. Mikro egzersizler, tüm vücudunuzu çalıştıran ve nabzınızı yükselten 10 dakikalık kısa ve yoğun egzersizlerdir. 30'ar saniyelik ip atlama veya çömelme egzersizleriyle birlikte biraz da kardiyo çalışarak endorfin sağlayabilirsiniz. Ayrıca Galaxy Watch Active2 ile egzersizlerinizi takip edebilirsiniz.

Hepimiz müzik konusunda alışkanlıklarımıza çok bağlı olabiliriz ama yeni şeyler deneyimlemek fayda sağlayabilir. Çoğu müzik uygulaması, yakın zamanda dinlediklerinize bağlı olarak sanatçılar tavsiye eder, dolayısıyla yeni bir şeyler bulmak kolaydır. Sesi gerçekten deneyimlemek için Galaxy Buds+ kulaklığınızı takın, gözünüzü kapatın ve o anı yaşayın.

İşle egzersiz arasında, yaratıcılığın önemini unutmak kolaydır. Her gün 10 dakikanızı yazmaya, bir şeyler çizmeye ve hatta boyamaya ayırmaya çalışın. Tüm bu faaliyetler, stresi azaltmak ve zihninizi farklı bir şekilde kullanmak için harikadır. PENUP Uygulaması Galaxy Note serisi cihazlarınızda bulunan ve gittikçe büyüyen bir sanat topluluğu olarak bu konuda yardımınıza yetişecek.

Samsung Electronics Co. Ltd. dünyaya dönüştürücü fikirler ve teknolojiler sayesinde ilham veriyor ve geleceği şekillendiriyor. Samsung Electronics, televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlıyor. Samsung hakkında güncel haberler için http://news.samsung.com adresinden "Samsung Newsroom" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kilo Vermek, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:36 Kaynak: AA

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