Samsung'dan Galaxy Note 10'a yeni tasarım
1 saat önce
Samsung Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+, ince ve çerçevesiz tasarıma ve performansını artıran inovatif araçlara sahip.
Samsung Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+, ince ve çerçevesiz tasarıma ve performansını artıran inovatif araçlara sahip.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:30
Köyde özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı olmaya devam ediyor 700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma! Bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı parayı harcayan çift, hırsızlıktan yargılanıyor