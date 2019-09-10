Son Dakika Haberleri: Samsung'dan Galaxy Note 10'a yeni tasarım
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Samsung'dan Galaxy Note 10'a yeni tasarım

1 saat önce

Samsung Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+, ince ve çerçevesiz tasarıma ve performansını artıran inovatif araçlara sahip.

Samsung'dan Galaxy Note 10'a yeni tasarım, System.String[]

Samsung Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+, ince ve çerçevesiz tasarıma ve performansını artıran inovatif araçlara sahip.

Samsung Galaxy, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:30 
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