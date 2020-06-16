Samsung'dan Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel serisi - Son Dakika

Samsung'dan Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel serisi

Samsung Electronics ile Güney Koreli K-Pop grubu BTS arasında yapılan iş birliği kapsamında, Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel serisi tanıtıldı.

Samsung'dan Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel serisi, System.String[]

Samsung Electronics ile Güney Koreli K-Pop grubu BTS arasında yapılan iş birliği kapsamında, Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel serisi tanıtıldı.

Şirket açıklamasına göre, Samsung Electronics, K-pop grubu BTS ile iş birliği kapsamında Galaxy S20+ BTS Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition serisini duyurdu.

Galaxy S20+ BTS Serisi'nin yeni tasarımı, mor renkli cam ve metal dış yüzeyle birlikte geliyor.

Galaxy Buds+ BTS Serisi ile Galaxy Buds+ şarj kutusu da mor renkte, üzerinde grubun logosu ve mor kalp simgesi ile beraber sunuluyor.

Galaxy S20+ BTS Özel Serisi'nde, önceden yüklenmiş BTS'den ilham alan temalar ve hayran topluluğu platformu da yer alacak.

Kutunun içinde, cihazla birlikte hayranların cihazları daha da kişiselleştirebilmesini sağlayacak dekoratif çıkartmalar ve hayranların saklayabileceği grup üyelerinin resimlerini içeren fotoğraf kartları da olacak.

Tüm dünyada Galaxy S20+ sahiplerinin hayatlarındaki anları yakalamak ve hikayelerini aktarmak için kullandığı üst düzey kameraya da sahip olan cihaz, BTS ile dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının birbirlerine daha yakın hissetmeleri ve birbirleriyle içerik paylaşmaları için yeni yollar oluşturacak.

BTS hayranları Galaxy Buds+ BTS Serisi'nin sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda ses kalitesiyle de grubun müziğine daha da yakınlaşacak.

Galaxy Buds+, AKG ses sistemiyle dengeli, ayrıntılı ve kapsayıcı bir ses sunuyor ve çift taraflı hoparlörleri bulunuyor.

"Mutluluk ve eğlence kaynağı olmasını umuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Bölümü Küresel Pazarlama Ekibi Başkanı Stephanie Choi, "Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS Edition, üyelerinin müzik yoluyla sevgi ve uyum mesajı verdiği BTS ile anlamlı yeniliklerle daha iyi bir gelecek yaratan Samsung arasındaki iş birliğinin bir sonucu. Bunun tüm dünyada hayranlar ve tüketiciler için mutluluk ve eğlence kaynağı olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Koreli K-Pop grubu BTS, Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada gençler arasında ilgi görüyor.

BTS ile Samsung arasında gerçekleştirilen iş birliği ile geliştirilen ürünlerin Türkiye'ye ne zaman geleceği merakla bekleniyor.

Samsung, BTS, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel serisi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu         
21:44
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir         
21:40
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi         
21:37
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü         
21:15
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor         
21:02
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
20:55
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde         
20:53
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı         
20:31
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler         
20:12
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler         
19:55
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor         
19:52
Trabzon ikinci gole yaklaştı! Sörloth mutlak fırsatı harcadı Trabzon ikinci gole yaklaştı! Sörloth mutlak fırsatı harcadı         
19:46
Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı Asker uğurlamasına gelen kişide koronavirüs çıkınca 14 ev karantinaya alındı         
19:39
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı         
19:31
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi         
19:29
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz         
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı         
19:19
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu         
19:12
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı         
19:09
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi         
19:06
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı         
19:01
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor         
18:52
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok         
18:45
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu         
18:32
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı         
18:22
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı         
18:10
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi         
18:07
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 22:03:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsung'dan Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel serisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]