Samsung'dan Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel serisi

Samsung Electronics ile Güney Koreli K-Pop grubu BTS arasında yapılan iş birliği kapsamında, Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel serisi tanıtıldı.

Şirket açıklamasına göre, Samsung Electronics, K-pop grubu BTS ile iş birliği kapsamında Galaxy S20+ BTS Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition serisini duyurdu.

Galaxy S20+ BTS Serisi'nin yeni tasarımı, mor renkli cam ve metal dış yüzeyle birlikte geliyor.

Galaxy Buds+ BTS Serisi ile Galaxy Buds+ şarj kutusu da mor renkte, üzerinde grubun logosu ve mor kalp simgesi ile beraber sunuluyor.

Galaxy S20+ BTS Özel Serisi'nde, önceden yüklenmiş BTS'den ilham alan temalar ve hayran topluluğu platformu da yer alacak.

Kutunun içinde, cihazla birlikte hayranların cihazları daha da kişiselleştirebilmesini sağlayacak dekoratif çıkartmalar ve hayranların saklayabileceği grup üyelerinin resimlerini içeren fotoğraf kartları da olacak.

Tüm dünyada Galaxy S20+ sahiplerinin hayatlarındaki anları yakalamak ve hikayelerini aktarmak için kullandığı üst düzey kameraya da sahip olan cihaz, BTS ile dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının birbirlerine daha yakın hissetmeleri ve birbirleriyle içerik paylaşmaları için yeni yollar oluşturacak.

BTS hayranları Galaxy Buds+ BTS Serisi'nin sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda ses kalitesiyle de grubun müziğine daha da yakınlaşacak.

Galaxy Buds+, AKG ses sistemiyle dengeli, ayrıntılı ve kapsayıcı bir ses sunuyor ve çift taraflı hoparlörleri bulunuyor.

"Mutluluk ve eğlence kaynağı olmasını umuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Bölümü Küresel Pazarlama Ekibi Başkanı Stephanie Choi, "Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS Edition, üyelerinin müzik yoluyla sevgi ve uyum mesajı verdiği BTS ile anlamlı yeniliklerle daha iyi bir gelecek yaratan Samsung arasındaki iş birliğinin bir sonucu. Bunun tüm dünyada hayranlar ve tüketiciler için mutluluk ve eğlence kaynağı olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Koreli K-Pop grubu BTS, Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada gençler arasında ilgi görüyor.

BTS ile Samsung arasında gerçekleştirilen iş birliği ile geliştirilen ürünlerin Türkiye'ye ne zaman geleceği merakla bekleniyor.