Samsung'dan Galaxy SmartTag alacak hayvanseverlere hediye çeki - Son Dakika
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Samsung'dan Galaxy SmartTag alacak hayvanseverlere hediye çeki

05.05.2022 14:56
Samsung'dan Galaxy SmartTag alacak hayvanseverlere hediye çeki

Samsung, Galaxy SmartTag ürünü ile ilgili hayvanseverlere özel bir kampanya sunuyor.

Samsung, Galaxy SmartTag ürünü ile ilgili hayvanseverlere özel bir kampanya sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, Bluetooth Düşük Enerji (BLE), geniş paylaşım ağı (UWB), artırılmış gerçeklik (AR) gibi teknolojileri destekleyen takip cihazı Galaxy SmartTag için özel bir kampanyayı müşterilerine sunuyor. Kampanya kapsamında, 8 Mayıs Pazar gününe kadar Hepsiburada'da bulunan Samsung Türkiye Mağazası'ndan Galaxy SmartTag (EI-T5300) alan kullanıcılar, 349 TL değerinde pet shop ürünlerinde geçerli hediye çeki almaya hak kazanacak.

Galaxy SmartTag sayesinde, sadece eşyaların değil evcil hayvanların da konumunu çok daha doğru bir biçimde tespit etmek mümkün oluyor. Galaxy SmartTag, kullandığı AR teknolojisiyle, akıllı telefonunun kamerasını kullanarak kaybolan eşyalar ya da evcil hayvanların bulunduğu yer görüntülenebiliyor.

SmartThings uygulaması üzerinden SmartThings Find hizmetini kullananlar, akıllı telefonları veya tabletleri ile kaybolan evcil hayvanlarını veya eşyalarını bulabiliyor. SmartThings Find hizmetine cihazın kaybolduğu bildirildiğinde, yakında bulunan herhangi bir etkinleştirilmiş Galaxy cihazı SmartThings sunucusuna konumu bildiriyor ve bunun üzerine bildirim alınabiliyor.

Hiçbir şekilde SIM kart ihtiyacı duymayan ve her ay sabit ödeme gibi harcamaları olmayan Galaxy SmartTag, SIM kart takılmadığı için GSM şebekesi ile etkileşimde bulunmuyor. Bluetooth bağlantısının yanı sıra artırılmış gerçeklik (AR), geniş paylaşım ağı (UWB) gibi teknolojileri kullanması nedeniyle takip saatlerine göre daha az radyasyon yayıyor. Takip cihazları sürekli elektrik ihtiyacı duyduğu için şarj veya montaj gibi işlemler gerektirirken, Galaxy SmartTag ise tek pil ile aylarca kullanım süresi sunuyor.

Kampanya ile ilgili daha detaylı bilgiye "444 77 11" numaralı Samsung Çağrı Merkezi'nden veya "https://shop.samsung.com/tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Samsung Galaxy, Bluetooth, Samsung, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung'dan Galaxy SmartTag alacak hayvanseverlere hediye çeki - Son Dakika


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