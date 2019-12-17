Samsung'dan Google açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsung'dan Google açıklaması - Son Dakika

Samsung'dan Google açıklaması

6 saat önce

Samsung Electronics, Rekabet Kurumunun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı karar üzerine bir açıklamada bulundu.

Samsung'dan Google açıklaması, System.String[]

Samsung Electronics, Rekabet Kurumunun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı karar üzerine bir açıklamada bulundu.

Rekabet Kurumunun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve süreçleri yakından takip ettiklerini duyurması üzerine Samsung Electronics'ten bir açıklama geldi. Samsung'dan yapılan açıklamada, şirketin, 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarına ve planlamalarına devam ettiği ifadelerine yer verilerek "Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

(İHA)

Samsung, Google, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:45 Kaynak: İHA
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