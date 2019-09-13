Son Dakika Haberleri: Samsung'dan hediye kazanma fırsatı İzmir'de devam ediyor
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Samsung'dan hediye kazanma fırsatı İzmir'de devam ediyor

1 saat önce

Samsung, 14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında tüketicilere birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenleyecek.

Samsung'dan hediye kazanma fırsatı İzmir'de devam ediyor, System.String[]

Samsung, 14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında tüketicilere birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenleyecek.

Samsung açıklamasına göre, şirket, 14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında tüketiciler için eğlenceli aktiviteler düzenliyor. Mağazayı 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edenler aktivitelere katılmanın yanı sıra 1 adet Galaxy Note10 veya kablosuz hızlı şarj cihazı veya Galaxy Note10 telefon kılıfı kazanma şansı elde edecekler.

Mağazadan 200 TL üzerinde alışveriş yapan ilk 100 kişiye 329 TL değerindeki kablosuz hızlı şarj aleti hediye edilecek. Ayrıca mağazadan Note10/Note10+ satın alanlara mağazanın stokunda bulunan, seçtiği 1 adet Galaxy Note10/Note10+ telefon kılıfı hediye olarak verilecek. Gelen tüm tüketicilere kendilerine hediye edilmek üzere Galaxy Note10 ile kişiye özel portre çizimi yapılacak.


Galaxy Note10 kazanma şansı

Açıklamaya göre, söz konusu tarihlerde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasını ziyaret edenler, Number Keeper oyununa katılarak Galaxy Note10 kazanma şansı elde edecek. Elektronik sayaçta 1.009.149 sayısını durduran ilk şanslı kişi Galaxy Note10'un sahibi olacak ve akıllı telefonun sunduğu en teknolojik yenilikleri deneyimleme imkanı bulacak.


Ayrıca İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında AR Doodle ve S Pen özelliklerinin anlatıldığı ve Galaxy Note10 özelliklerini deneyimlenebileceği çeşitli kurgular olacak.

Bornova, Samsung, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:12 Kaynak: AA
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