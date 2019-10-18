Samsung’dan ‘İnterneti Tadında Kullan’ çağrısı
10 dakika önce
Samsung, dijital ekran bağımlılığı sebebiyle, internetin sorumlu kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı 'İnterneti Tadında Kullan' isimli farkındalık kampanyası kapsamında, internetin uzun süreli kullanımının yetişkinler ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanıyor.
Samsung, dijital ekran bağımlılığı sebebiyle, internetin sorumlu kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı 'İnterneti Tadında Kullan' isimli farkındalık kampanyası kapsamında, internetin uzun süreli kullanımının yetişkinler ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:47
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