Son Dakika Haberleri: Samsung’dan ‘İnterneti Tadında Kullan’ çağrısı
Son Dakika Ekonomi Samsung’dan ‘İnterneti Tadında Kullan’ çağrısı

Samsung’dan ‘İnterneti Tadında Kullan’ çağrısı

10 dakika önce

Samsung, dijital ekran bağımlılığı sebebiyle, internetin sorumlu kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı 'İnterneti Tadında Kullan' isimli farkındalık kampanyası kapsamında, internetin uzun süreli kullanımının yetişkinler ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Samsung’dan ‘İnterneti Tadında Kullan’ çağrısı, System.String[]

Samsung, dijital ekran bağımlılığı sebebiyle, internetin sorumlu kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı 'İnterneti Tadında Kullan' isimli farkındalık kampanyası kapsamında, internetin uzun süreli kullanımının yetişkinler ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Samsung, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:47 
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