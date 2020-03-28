Samsung'dan işitme engelli çocuklar için evden eğitime destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsung'dan işitme engelli çocuklar için evden eğitime destek - Son Dakika

Samsung'dan işitme engelli çocuklar için evden eğitime destek

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı büyük bir mücadele veren Türkiye'de evde kalan okul öncesi işitme engelli çocuklara destek Samsung'dan geldi.

Samsung'dan işitme engelli çocuklar için evden eğitime destek, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı büyük bir mücadele veren Türkiye'de evde kalan okul öncesi işitme engelli çocuklara destek Samsung'dan geldi.

Samsung Electronics Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimler başlarken, vatandaşlara da evde kalmaları yönünde çağrılar devam ediyor.

İşitme engelli çocukların gelişimlerinin devamlılığı için de eğitimde devamlılık büyük önem taşıyor. Samsung Electronics Türkiye de bu zorlu dönemde evde kalmak zorunda olan okul öncesi işitme engelli çocuklar ile aileleri için harekete geçti.

Evden eğitimin daha da önem kazandığı bu dönemde, "Ses Getirenler" platformundaki eğitim içerikleri ve uzman kadrosu da genişletiliyor.

Bu kapsamda 40'ın üzerinde uzman akademisyen, aileler için tavsiye videoların yanı sıra 400'ün üzerinde işitme engelli çocuk ve ailesi ile hazırlanan eğitici videolardan oluşan içeriklerini artırıyor.Sitede artık koronavirüsten korunma konusunda bilgilendirici videolar da yer alacak.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele için hazırlanan videoların da ekleneceği platformda ayrıca aile danışmaları ve psikologlar, salgından dolayı kaygıları olan ailelere destek vermeye başlayacak.

Samsung Electronics Türkiye ve Çocuk Eğitim Derneği tarafından iki yıldır devam eden ve 0-5 yaş arası ya da henüz ilkokula başlamamış işitme engelli çocukların yaşıtlarıyla paralel bir gelişim göstermelerini hedefleyen "Ses Getirenler" projesi kapsamında şu ana kadar 2 binden fazla kullanıcıya ulaşıldı.

Aileler, "www.sesgetirenler.com" adresi üzerinden zengin eğitim içeriklerine erişebiliyor ve aynı zamanda 0549 720 17 98 nolu Aile Danışma Hattı üzerinden iletişime geçebiliyor.

Ebeveynler sitede yer alan Aile Danışmanı linkine tıklatıp açılan forumu doldurarak da sorularını iletebiliyor. Her gün 10 kişilik bir uzman kadrodan oluşan danışmanlar tarafından gün içinde geri dönüş yapılarak ebeveynlerin soruları yanıtlanıyor.

İşitme engelli çocuğu olan tüm ailelere açık

İşitme engelli çocuğu olan ebeveyn adrese girerek üye oluyor, kendilerine yollanan onay şifresinden sonra sistemde, çocukları ile birlikte, evde ders çalışma tekniklerini içeren Aile Destek Videolarını izlemeye başlıyor.

Eğitimler haricinde Uzman Videoları bölümünde uzman doktor, odyolog, konuşma terapisti ve özel eğitim uzmanı, okul öncesi dönem ve erken çocukluk dönemi alanlarında çalışan akademisyenlerin hazırladığı videoları ve Aile Videoları Bölümünde de işitme engelli çocuğu olan ailelerin tecrübelerini paylaştığı videoları izleyebiliyorlar.

Ayrıca ebeveynler evdeki malzemelerden eğitim materyali yapma konusunda video içeriklerine de ulaşabiliyor.

Türkiye, Samsung, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:44 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Prof. Dr. Halil Coşkun yanıtladı: Obezite ameliyatı geçirenler koronavirüs salgınında riskli altında mı? NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan'la görüştü
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi         
17:54
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi         
17:48
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti         
17:33
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti         
17:21
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı         
17:16
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı         
17:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı         
16:14
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi 'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi         
16:09
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu         
15:53
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti         
15:33
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak         
15:07
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu         
15:01
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi         
14:54
Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı         
14:49
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı         
14:48
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız         
14:43
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı         
14:30
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın         
14:28
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 18:03:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsung'dan işitme engelli çocuklar için evden eğitime destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]