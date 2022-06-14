Samsung'dan mi Band 7'ye karşı atak: Galaxy Fit 3! - Son Dakika
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Samsung'dan mi Band 7'ye karşı atak: Galaxy Fit 3!

14.06.2022 23:41
Samsung'dan mi Band 7'ye karşı atak: Galaxy Fit 3!

Samsung Güney Kore topluluk forumunda paylaşılan bir gönderiye göre Galaxy Fit 3 çok yakında tanıtılacak. İşte ayrıntılar...

Samsung, giyilebilir teknoloji sektöründeki pazar payını artırmak istiyor. Şirket, özellikle mi Band serisiyle üst sıralara oynayan Xiaomi'ye karşı yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Son ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Fit 3, çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Galaxy Fit 3 ne zaman tanıtılacak?

Samsung, sektörde daha çok Galaxy Watch modellerine odaklansa da Galaxy Fit akıllı bileklikleri de ihmal etmiyor. Burada en son 2020'de Galaxy Fit 2 satışa çıkmıştı. İki yıldır da yenisi gelmedi. Ancak söylentilere göre bu durum Galaxy Fit 3 ile yakında değişecek.

Samsung'dan mi Band 7'ye karşı atak: Galaxy Fit 3!

Samsung'un Galaxy Fit çalışmaları, Xiaomi'nin geçtiğimiz ay mi Band 7'yi vitrine çıkarmasıyla hızlandı. Zira şirketin topluluk forumlarında (Güney Kore) paylaşılan bir gönderi, Galaxy Fit 3'ün bu yılın sonlarında veya ertelenmesi halinde en geç 2023'ün başlarında tanıtılacağını iddia etti.

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Akıllı bilekliğin teknik özellikleriyle ve tasarımıyla ilgili en ufak bir detay yok. Ancak Galaxy Fit 2'de 1.1 inç AMOLED panel, Bluetooth bağlantısı, orta düzey kullanımda 15 ila 21 gün arası pil ömrü, 2 MB RAM ve 32 MB ROM (depolama) mevcut. Yani üründe selefine kıyasla özellik ve tasarım açısından ciddi yeniliklerin söz konusu olması bekleniyor.

Xiaomi Band 7 teknik özellikleri

Ekran:

Boyut: 1.62 inç AMOLED

Çözünürlük: 192 x 490 piksel

Parlaklık değeri: 500 nit

Piksel yoğunluğu: 326 PPI

Renk Sayısı: 16 milyon

Tasarım:

Boy (Kordonsuz): 47.4 mm

En (Kordonsuz): 18.6 mm

Kalınlık (Kordonsuz): 12.7 mm

Gövde ağırlığı: 13.5 g

Ekran şekli: Dikdörtgen

Renk: Siyah

Malzeme: Plastik

Kordon malzemesi: TPU

Batarya:

Batarya kapasitesi: 180 mAh

Teknoloji: Li-Polymer

Batarya ömrü: 15 gün

Yoğun kullanımda batarya ömrü: 9 gün

Diğer özellikler:

İvmeölçer: Var

Jiroskop: Var

Kalp atış hızı sensörü: Var

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Galaxy Fit 3, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Güney Kore, Samsung, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

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