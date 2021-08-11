Üye Girişi
Samsung'dan mobilde sürdürülebilirlik hamlesi "Galaxy for the Planet" - Son Dakika

Samsung'dan mobilde sürdürülebilirlik hamlesi "Galaxy for the Planet"

11.08.2021 17:49
Samsung'dan mobilde sürdürülebilirlik hamlesi

Samsung Electronics tarafından duyurulan ve gücünü Samsung'un Mobil İletişim Birimi'nin etki alanı, inovasyon ve açık iş birliğinden alan sürdürülebilirlik platformu Galaxy for the Planet (Gezegenimiz için Galaxy), Samsung'un tüm birimlerinde somut iklim adımları atılmasını teşvik edecek.

Samsung Electronics tarafından duyurulan ve gücünü Samsung'un Mobil İletişim Birimi'nin etki alanı, inovasyon ve açık iş birliğinden alan sürdürülebilirlik platformu Galaxy for the Planet (Gezegenimiz için Galaxy), Samsung'un tüm birimlerinde somut iklim adımları atılmasını teşvik edecek.

Şirket açıklamasına göre,Samsung, Galaxy ürünlerinin üretiminden atık haline geldiği aşamaya kadar tüm süreç boyunca çevresel ayak izini azaltmak ve kaynakların tükenmesini engellemek için 2025 yılına kadar ulaşılması gereken hedefler dizisini belirledi.

Samsung, sürdürülebilir uygulamaların üretimin her aşamasına entegre edilmesinin, çevresel etkiyi en aza indirmek ve dünyadaki yerel topluluklar ve yenilikçi nesiller için daha iyi bir gelecek inşa edilmesinde büyük öneme sahip olduğu görüşünde. Samsung, öncelikli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2025 yılına kadar çalışmaya devam ederken 2025 yılı sonrasında ortaya çıkabilecek yeni zorluklara karşı taahhütlerinde şu değişiklikleri yapmayı amaçlıyor.

Samsung daha döngüsel bir ekonomiyi desteklemek amacıyla, ürünlerinde yeni, inovatif ve çevre dostu malzemeler kullanıyor. Samsung, 2025 yılına kadar yeni üretilecek tüm ürünlerde geri dönüştürülmüş malzeme kullanma hedefiyle dayanıklılık, güç ve estetiği de göz önünde bulundurarak çeşitli geri dönüştürülmüş malzemeleri ürünlerinde kullanacak. Samsung, 2025 yılına kadar ürün ambalajlarında tek kullanımlık plastiklerin kullanımının tamamen terk edilmesi için çalışıyor. Bu kapsamda gereksiz yere kullanılan geleneksel cihaz ambalaj kaynaklarının ve malzemelerinin azaltılması, terk edilmesi veya bunların yerine çevre dostu çözümlerin kullanılması hedefleniyor.

Marka, enerji verimliliğini artırırken güç tüketimini düşüren enerji tasarrufu teknolojisine öncelik veriyor. Bu kapsamda Samsung, tüm akıllı telefon şarj cihazlarında bekleme halinde güç tüketimini 0,02 vata düşürmeyi başarmış ve bu sayede bu şarj cihazları mobil cihaz endüstrisindeki en fazla enerji verimliliği sağlayan şarj cihazlarına dahil olmuştu. Bu aşama geçildikten sonraysa Samsung 2025 yılına kadar akıllı telefon şarj cihazlarında bekleme halinde güç tüketimini 0,005 vata düşürmek ve daha sonra nihai olarak sıfırlamak üzere çalışmalarına devam ediyor.

"Daha iyi bir gelecek sağlayan çözümler yaratma hedefiyle hareket ediyoruz"

Samsung, 2025 yılına kadar tüm atıkların çöp sahasına ulaşmasını engelleme hedefiyle mobil çalışma sahalarından çıkan atık miktarını en aza indiriyor. Samsung ayrıca ürün yaşam döngüsünü optimize ederek, ürün tasarım süreçlerini iyileştirerek ve Galaxy İleri Dönüşüm, Certified Re-Newed ve Trade-In programları gibi girişimler yoluyla e-atıkları küresel olarak azaltmak için çalışacak. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın başarılmasına yönelik çalışmaları hızlandırmak için oynadığı rolün kapsamını genişletmek ve iklim krizine yeni çözüm yolları bulmak için çaba göstermeye devam edecek. Samsung kaydettiği ilerlemeyi şeffaf bir biçimde raporlama, endüstri paydaşları ve ortaklarıyla sürdürülebilirlik yolculuğunda bir arada çalışma konusunda da kararlılık gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkanı ve Mobil İletişim Birimi Başkanı TM Roh, "Herkesin gelecek nesiller için gezegenimizi korumak üzere yenilikçi çözümlerin sağlanmasında oynayabileceği bir rol olduğunu düşünüyoruz. Şirketimizin büyüklüğü, dünya genelindeki etki alanımız ve tüm Galaxy ekosisteminin kapsamı ölçüsünde çaba göstermemiz gerektiğinin farkındayız. Galaxy for the Planet, daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için çıktığımız yolculukta attığımız önemli bir adım. Bunu da yaptığımız diğer her şeyde olduğu gibi açıklık, şeffaflık ve iş birliğiyle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Pazarlama Bölümü Başkanı Stephanie Choi ise "Samsung olarak insanlar ve gezegen için daha iyi bir gelecek sağlayan çözümler yaratma hedefiyle hareket ediyoruz. Ancak bunu tek başımıza yapamayacağımızın farkındayız çünkü gezegen için hep birlikte mücadele etmek bir rekabet meselesi değil. Yaptığımız her şeyi iş birliği temelinde yapmaya çalışıyor; farklı sektörler, endüstriler ve pazarlardan stratejik ortaklarla yaptığımız iş birlikleri, olumlu etkiyi dünya çapında ölçeklendirmemizi sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma yolunda bize destek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Samsung'un ürünleri, güç tasarruflu yarı iletken yongalar, sürdürülebilir paketleme, enerji tasarrufu teknolojisi ve eski cihazların ileri dönüşümü dahil, tüm yaşam döngüleri boyunca çevresel etkinin en aza indirilmesine yönelik olarak özenle tasarlanıyor.

Samsung Galaxy, geri dönüşüm, Samsung, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan mobilde sürdürülebilirlik hamlesi 'Galaxy for the Planet' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu 19:00 Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar 18:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar Trakya ve İstanbul açıklarında 18:31 Trakya ve İstanbul açıklarında "süper hücre" alarmı! Sağanak yağış bekleniyor
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı 18:26 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz 17:49 Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı 17:28 Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı
Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli 16:39 Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 15:59 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı

Son Dakika Haberleri
18:59 Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
18:57 Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu
18:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar
18:30 Trakya ve İstanbul açıklarında "süper hücre" alarmı! Sağanak yağış bekleniyor
18:28 Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek
18:26 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı
18:23 Beyaz bayrak sallayarak yardım istediler! Sinop'taki selde çatıya çıkan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
17:58 Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
17:43 Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti
17:32 Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor         
19:18
Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu         
18:58
Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor         
18:38
Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek         
18:28
Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz         
17:58
Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim         
17:32
Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü         
17:18
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?         
15:14
Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü         
15:04
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 19:28:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsung'dan mobilde sürdürülebilirlik hamlesi "Galaxy for the Planet" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement