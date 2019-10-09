Son Dakika Haberleri: Samsung'dan QLED TV alanlara hediye cep telefonu fırsatı
Son Dakika Ekonomi Samsung'dan QLED TV alanlara hediye cep telefonu fırsatı

Samsung'dan QLED TV alanlara hediye cep telefonu fırsatı

42 dakika önce

Samsung QLED 8K, seçili QLED 4K veya The Frame TV satın alan kullanıcılar, Galaxy Note10+ veya Galaxy A80 kazanma şansı yakalıyor.

Samsung'dan QLED TV alanlara hediye cep telefonu fırsatı, System.String[]

Samsung QLED 8K, seçili QLED 4K veya The Frame TV satın alan kullanıcılar, Galaxy Note10+ veya Galaxy A80 kazanma şansı yakalıyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerine özel kampanyalar sunmaya devam eden şirketin yeni kampanyası kapsamında, 31 Ekim'e kadar satın alınan seçili QLED TV'ler, akıllı telefon hediyeli olacak.

"Evimde Cebimde Samsung Kampanyası" kapsamında QLED 8K (Q900), seçili QLED 4K (Q90) veya The Frame TV televizyonlarından birini satın alan tüketiciler, 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi'ni arayarak 15 Ekim'e kadar ürün kurulumunu yaptırıp 30 Ekim'e kadar https://shop.samsung.com/tr/evimde-cebimde-samsung-qled kampanya başvuru sayfasından başvurularını yapmaları halinde kampanya koşullarına bağlı olarak Samsung Galaxy Note10+ veya Galaxy A80 model telefonlara sahip olma fırsatı elde edebilecek.

Samsung, TV, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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