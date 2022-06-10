Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı - Son Dakika
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Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı

10.06.2022 19:53
Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı

Samsung Members (Üyeler) adlı uygulama tarafından paylaşılan afişte yapılan skandal sosyal medyayı salladı. iPhone'larla bütünleşmiş olan çentikli tasarıma sahip telefon görselinin kullanıldığı afiş yayından kaldırıldı. Konuyla ilgili Samsung'dan yetkili bir ismin yaptığı açıklamada tasarımda bir hata olduğu belirtildi.

Samsung, geçtiğimiz günlerde hazırladığı afiş ile gündeme geldi. Samsung Üyeleri adı verilen uygulamada, iPhone modellerinde kullanılan çentiğe sahip görsel yayınlayarak 'yanlışlıkla' reklam yaptı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Durumu fark eden kullanıcılar konuyu sosyal medyaya taşıdı. Samsung, topluluk forumunda da paylaşılan görsel nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Samsung'un forumunda konu açan bir kullanıcı, "Görünüşe göre Samsung marka telefon kullanmayan bazı Samsung Electronics çalışanları var." ifadelerini kullandı. Görseli eleştiren bir diğer kullanıcı ise, "Çerçevenin ve çentiğin boyutuna bakılırsa iPhone X, XS ve 11 Pro modellerine benziyor." dedi.

Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan Galaxy Store yetkilisi, "Sorumlu kişi, tasarımın kaynak dosyasını düzenleme ve değiştirme sürecinde bir hata yaptı. Uygulamada bulunan banner resmi bugün değiştirilecek ve güncellenecek. Galaxy hizmetine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

AFİŞ DEĞİŞTİRİLDİ

Afiş daha sonra Galaxy S22 serisine çok benzeyen ortalanmış bir delikli bir telefonu gösterecek şekilde değiştirildi. Bu hatanın Samsung tarafında ilk olmadığını belirten analistler, şirketin daha önce katlanabilir telefon tanıtımında Oppo Find N modelini övdüğünün altını çizdi. Samsung, birkaç kez de iPhone ile Tweet atmıştı.

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Samsung Galaxy S22 için kritik güncelleme yayınlandı! Samsung Galaxy S22 için kritik güncelleme yayınlandı! Samsung'dan yeni oyuncu monitörü! En iyisi bu mu? Samsung'dan yeni oyuncu monitörü! En iyisi bu mu?
Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı - Son Dakika

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