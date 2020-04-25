Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung, televizyonla birlikte beyaz eşya almak isteyenleri sevindirecek bir kampanya başlattı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, 21-30 Nisan'da geçerli kampanya kapsamında, Samsung marka 49" ve üzeri seçili televizyon satın alan tüketiciler, buzdolabı veya çamaşır makinesi satın almaları durumunda indirimden faydalanacak.

Tüm Samsung yetkili bayilerinde geçerli olan kampanyadan faydalanmak için televizyon satın alan kullanıcılar, beyaz eşyasını tekli ürün (sadece buzdolabı ve sadece bir çamaşır makinesi) şeklinde satın alabilecekleri gibi iki ürün olarak da (bir buzdolabı ve bir çamaşır makinesi) satın alabilecek.

İkili ürün şeklinde yapılan alımlarda indirim miktarı her iki ürün için de geçerli olacak. Kampanya koşullarını yerine getirenler, tüm buzdolaplarında geçerli KDV dahil 400 TL, tüm çamaşır makinelerinde geçerli KDV dahil 250 TL indirim hakkı kazanacak.