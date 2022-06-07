Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefon müjdesi! - Son Dakika
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Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefon müjdesi!

07.06.2022 20:12
Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefon müjdesi!

Samsung, iddialara göre önümüzdeki yıllarda Galaxy A serisinin parçası olarak uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon piyasaya sürecek.

Samsung, Galaxy Z Fold ve Z Flip modelleriyle katlanabilir telefon pazarında faaliyet gösteriyor. Hatta çok yakında Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ü piyasaya sürmeye hazırlanan şirketin fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek bir model üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Samsung, bütçe dostu katlanabilir telefon mu tanıtacak?

Sadece Samsung modelleri özelinde değil, katlanabilir telefon pazarının genelinde fiyatlar yüksek. Bunun nedeni ise bilindiği üzere katlanabilir panellerin maliyetinin normal ekranlara göre çok daha fazla olması. Ancak sektörde sızıntılarıyla bilinen chunvn8888'e göre Samsung, bu sorunu çözmeye hazırlanıyor.

Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefon müjdesi!

Halihazırda giriş, orta ve üst segment modelleriyle genel kitleye hitap eden şirket, uygun fiyatlı Galaxy A serisinin bir parçası olarak ilerleyen dönemlerde yeni bir katlanabilir telefon piyasaya sürecek. Şirketten konuyla ilgili resmi açıklama gelmese de ilgili cihazın 2024 veya 2025 yıllarında resmileşeceği belirtiliyor.

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Bunun dışında Galaxy A'nın nasıl bir katlanma mekanizmasıyla geleceği belirsiz. Tabii birkaç sene içinde bu alanda önemli gelişmeler yaşanmazsa muhtemelen Galaxy Z Fold veya Z Flip serilerine benzer bir yapıyla kullanıcı karşısına çıkacak.

Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefon müjdesi!

Şirketin pazardaki hakimiyeti de sürüyor. Zira DSCC'nin 2021 yılına ait 4. çeyrek verilerine göre, bu dönemde gerçekleşen 4.25 milyon katlanabilir telefon sevkiyatının 4.1 milyonu, yani yüzde 96'sı Samsung'a ait. Son olarak sektördeki satışlar da yüzde 520 oranında bir artış yaşadı. Yani gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, iddia edildiği gibi bütçe dostu bir katlanabilir cihaz piyasaya sürer mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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