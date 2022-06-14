Samsung'dan uygun fiyatlı modele Android 12 güncellemesi - Son Dakika
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Samsung'dan uygun fiyatlı modele Android 12 güncellemesi

14.06.2022 09:41
Samsung'dan uygun fiyatlı modele Android 12 güncellemesi

Samsung, giriş seviyesi modeli olan Galaxy A13 5G modelini geçtiğimiz yıl tanıttı. Galaxy A13 5G Android 12 güncellemesi aldı.

Samsung, Aralık 2021'de uygun fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken Galaxy A13 modelini tanıttı. Şirket bugün, Galaxy A13 5G için Android 12 güncellemesi yayınladı.

Samsung, Galaxy A13 5G için Android 12 güncellemesi yayınladı

Şimdilik sadece ABD kullanıcıları için indirilebilir olan güncelleme, OneUI 4.1 arayüzüne sahip. A136USQU2BVE9 güncelleme koduyla sunulan Android 12 güncellemesinin yakında tüm ülkelerde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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Samsung Galaxy A13 5G, gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 işlemciden alıyor. Giriş seviyesi cihazlarda kullanılan işlemcide 2 adet 2.2GHz ve 4 adet 2.0GHz çekirdek bulunuyor.

Samsung'dan uygun fiyatlı modele Android 12 güncellemesi

6.5 inç HD Plus ekran ile karşımıza çıkan model, 720×1600 çözünürlüğe sahip. Galaxy A13 5G modelinde LCD panel tercih eden Samsung, giriş seviyesi cihaz olmasına rağmen kullanıcılara 90Hz deneyimi sunuyor.

Diğer modellere göre düşük özelliklere sahip olan Galaxy A serisi, kullanım deneyimi konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 4 GB RAM ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy A13 5G, ne yazık ki 64 GB depolama ile dahili hafıza konusunda sınıfta kaldı.

Üçlü kamera dizilimine sahip olan modelde 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro lens ve 2 Megapiksel derinlik sensörü mevcut. Ön kamerada ise 5 Megapiksel lens kullanılmış.

Samsung Galaxy A13 5G teknik özellikleri

Ekran6.5¨ HD+ LCD

720 x 1600

90HzBoyutlar ve ağırlık164.5 x 76.5 x 8.8mm

95gArka kameraAna: 50MP, F1.8

Makro kamera: 2MP, F2.4

Derinlik sensörü: 2MP, F2.4Ön kamera5MP, F2.0İşlemciMediaTek Dimensity 700

Sekiz çekirdekli (2 x 2.2Ghz + 6 x 2.0Ghz)Bellek ve depolama4GB RAM + 64GB dahili hafıza, 1TB microSD kart desteğiBatarya5,000 mAhŞarj15Wİşletim sistemiAndroid 11, One UI 3BağlantıWi-Fi 802.11 a/b/g/n/acGüvenlikYana monte parmak iziSesTek hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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