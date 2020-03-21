Samsung'dan uzaktan eğitime destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsung'dan uzaktan eğitime destek - Son Dakika Ekonomi

Samsung'dan uzaktan eğitime destek

6 saat önce

Samsung haftaya başlayacak uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla 20 Mart - 31 Mayıs tarihlerinde Wi-Fi özellikli Samsung Galaxy tabletlerinden satın alacaklara üç ay ücretsiz "Okulistik İçerik Paketi" hediye edecek.

Samsung'dan uzaktan eğitime destek, System.String[]

Samsung haftaya başlayacak uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla 20 Mart - 31 Mayıs tarihlerinde Wi-Fi özellikli Samsung Galaxy tabletlerinden satın alacaklara üç ay ücretsiz "Okulistik İçerik Paketi" hediye edecek.


SAMSUNG'tan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de okullarda eğitime 30 Mart'a kadar ara verilirken eğitim sürecinin kesintiye uğramaması için öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim alacak.


Uzaktan eğitim MEB'in web tabanlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilecek. EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak ve bu dönemde bu ağdaki içeriklere aylık 3 GB'lık ücretsiz erişim de sağlanacak.


1. sınıftan 8. sınıfa kadar sınıflar için seçeneklerin olduğu eğitim setlerinde konu anlatımı, etkileşimli video, video konu anlatımı, çözümlü soru, konu testleri, özet, etkinlikler, yazdırılabilir eğitim materyalleri, kitaplar, soru bankası ve ünite testleri içerikleri bulunuyor.


Tüketiciler, Samsung Online Mağaza üzerinden yaptıkları satın alma sonrasında sipariş sırasında belirttikleri cep telefonu numarasına gönderilen SMS'te yer alan kodu, Okulistik web sitesinde üye girişi yaptıktan sonra kullanarak "3 Aylık Okulistik İçerik Paketi" kullanabiliyor.

Eğitim Bilişim Ağı, Samsung Galaxy, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:24 Kaynak: AA

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