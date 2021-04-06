Samsung'dan yeni elektrikli ev aletleri - Son Dakika

Samsung'dan yeni elektrikli ev aletleri

06.04.2021 11:33
Samsung'dan yeni elektrikli ev aletleri, System.String[]

Samsung'un son teknoloji elektronik cihazları, evleri kir ve tozdan arındırarak temizliyor.

Samsung'un son teknoloji elektronik cihazları, evleri kir ve tozdan arındırarak temizliyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, son dönemde salgının de etkisiyle temizliğe verilen önem her geçen gün daha da artıyor.

Samsung'un yaptığı bir araştırmaya göre, 5 kişiden 3'ü temizlik rutinlerini özellikle son dönemde değiştirdiklerini belirtiyor.

Ankete katılan ebeveynlerin üçte ikisine yakını evlerini temiz tutmak için gereğinden fazla çaba gösterdiklerini söylüyor. Samsung, bu alanda geliştirdiği çözümlerle tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor. Samsung'un geliştirdiği ev aletleri, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de temizlikten ödün vermiyor.

Samsung Jet ve Clean Station tozları yok ediyor, Samsung Jet kablosuz dikey elektrikli süpürge, güçlü temizlik kavramına yeni bir boyut kazandırıyor. 150W'lık yüksek emiş gücüyle Samsung Jet, tüylü halılardaki tozu ve tüyleri kolaylıkla yok ediyor.

Samsung Jet, evleri kirden arındırmanın yanı sıra ortamın havasını da temizliyor. Sınıfının en iyisi 5 katmanlı filtreleme sistemi, tozu yüzde 99,999 oranında temizliyor ve tozu havaya geri püskürten diğer süpürgelerin aksine içinde hapsediyor.

Hafif ve işlevsel Samsung Jet, zemin başlıklarının yanı sıra mikroskobik toz ve kirlerin toplandığı şilte ve örtü gibi yumuşak yüzeylerin temizliği için kolayca değiştirilebilen farklı başlıklara sahip. Teleskopik şaftı sayesinde tüm yüzeylere erişim sağlarken köşe bucak temizlik sunuyor.

Samsung Jet'in toz haznesini boşaltmak için yenilikçi bir çözüm sunan Samsung Clean Station da süpürgenin toz haznesini otomatik olarak boşaltan ve ince tozların havaya salınmasını önleyen hava geçirmez tasarımı ile sıradan çöp kovalarından yaklaşık 400 kat daha temiz bir çözüm sunuyor.

Samsung Hava Temizleyici, tozları filtreliyor

Evlerde daha fazla vakit geçirilen bugünlerde evin içerisindeki havanın temizliği önemli bir konu haline geldi. Samsung Hava Temizleyici, üç adımlı hava temizleme sistemi kullanarak havayı temizliyor ve kötü kokuları yok ediyor.

Cihazın üzerinde yer alan toz sensörü, havadaki toz miktarını algılıyor. Böylece kullanıcılar, havanın ne kadar temiz olduğunu 4 renkli gösterge üzerinden görebiliyor.

PM 2.5 filtre sayesinde de büyük toz partiküllerini ve 0,3 mikrometre büyüklüğündeki toz parçacıklarını filtreleyebiliyor.

AirDresser giysileri derinlemesine temizliyor.

Havalar ısınınca kışlıklar kaldırılıp yazlık ve baharlık giysiler çıkartılıyor. Ancak kalın kumaşlı giysileri kaldırmadan önce yıkayıp günlerce kurumasını beklemek gerekiyor ya da bu giysiler kuru temizlemeye veriliyor. Samsung'un geliştirdiği AirDresser cihazı, bu durumların önüne geçiyor. Giysileri hızlıca ve derinlemesine temizleyebilen AirDresser, buhar gücü ve havalandırma özelliğiyle de bakteri, toz ve kokuları yüzde 99'a kadar gideriyor. Aynı zamanda hafif kırışıklıkları gideriyor ve giysileri nazik, düşük ısıda kurutarak ısı hasarı ve çekme riskini azaltıyor.

Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan yeni elektrikli ev aletleri - Son Dakika Ekonomi


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