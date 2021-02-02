Samsung'dan yeni TV modelleri - Son Dakika

Samsung'dan yeni TV modelleri

02.02.2021 11:59
Samsung'dan yeni TV modelleri, System.String[]

"Her yerde herkese uygun ekranlar" vizyonuyla geliştirdiği yeni TV modelleriyle küresel TV liderliğinin 15. yılına giren Samsung, Neo QLED, MICRO LED ve Lifestyle TV'leri ile televizyonun evlerdeki rolünü yeniden tanımlayacak.

"Her yerde herkese uygun ekranlar" vizyonuyla geliştirdiği yeni TV modelleriyle küresel TV liderliğinin 15. yılına giren Samsung, Neo QLED, MICRO LED ve Lifestyle TV'leri ile televizyonun evlerdeki rolünü yeniden tanımlayacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics'in CES 2021'de tanıttığı Neo QLED, MICRO QLED ve Lifestyle TV ekranlar için 2021 portföyü, izleyicilerin TV deneyimini farklı bir boyuta taşıyacak.

Televizyonun evlerdeki rolünü yeniden tanımlayacak yeni geliştirmelerle birlikte, yeni seride Samsung'un erişilebilirlik ve inovasyon konusundaki kararlılığı da ön plana çıkıyor.

İşitme veya görme engelli kullanıcılara özel teknolojiler

2021 QLED ve Neo QLED modellerinde artık tümüyle mevcut olan Samsung'un erişilebilirlik özellikleri, en son teknolojik gelişmelerle birlikte yapay zeka teknolojisini de kullanıyor. 2021 serisi, Caption Moving, İşaret Dili Yakınlaştırma ve Çoklu Ses Çıkışı gibi yeni özelliklerle, işitme veya görme engelli kullanıcıların izleme deneyimlerini ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda iyileştirebilmelerini sağlıyor. Samsung işitme veya görme engelli bireylere rehberlik edecek Sesli Rehber özelliğinin kapsamını 2022 yılına kadar genişletmeyi de hedefliyor.

Neo QLED: TV ekranları teknolojisinde Quantum sıçraması

Samsung, Neo QLED ile amiral gemisi 8K (QN900A) ve 4K (QN90A) TV modellerinde tamamen yeni bir ekran teknolojisini de piyasaya sunuyor. Samsung, Quantum Matrix Teknolojisi ve Neo QLED için optimize edilmiş güçlü görsel işlemcisi Neo Quantum tarafından kusursuz bir biçimde yönlendirilen Quantum Mini LED adlı yeni ışık kaynağı ile QLED'i yeni bir seviyeye yükseltiyor.

Samsung'un 2021 Neo QLED 8K ve 4K modelleri, televizyonun rolünü başka bir boyuta taşıyan ve kullanıcıların spor, eğlence ve evden çalışma gibi değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen şu akıllı özelliklerle donatıldı:

"Samsung Health evinizi kusursuz bir spor stüdyosuna çevirirken, Smart Trainer özelliği tıpkı kişisel spor eğitmeni gibi gerçek zamanlı olarak duruş takibi ve analizi gerçekleştiriyor. Video ve etkileşimli egzersiz, Bixby-destekli ses denetimiyle birlikte çalışırken, Samsung Health Smart Trainer evde spor deneyiminizi kişiselleştirerek üst seviyeye taşıyor. Samsung, yeni özelliklerle televizyonda oyun deneyimini de en üst düzeye çıkarıyor. Super Ultrawide GameView oyunseverler için geniş 21: 9 en boy oranının da ötesinde ultra geniş 32: 9 oranda oyun imkanı sağlıyor. Game Bar özelliğiyle birlikte oyuncular, en boy oranları arasında geçiş yapabiliyor, FreeSync Premium Pro da takılmaları en aza indirerek oyun boyunca akıcı görüntü kalitesi sağlıyor. Google Duo ile tüketiciler telefonlarını kullanarak 32 katılımcıya kadar yüksek kalite ve hızda görüntülü konuşma yapabiliyor. Samsung cihazlarındaki PC on TV, kullanıcıların kişisel bilgisayarlarını televizyonlarına bağlayabilmelerini sağlıyor. Böylece kullanıcılar televizyon ekranını ve bağlantılı bir fare, klavye ve PC'yi kullanarak işlerini yapabiliyor veya ders çalışabiliyor, belge oluşturmak ve düzenlemek için TV'nin web tarayıcısı üzerinden MS Office 365'e doğrudan erişim sağlayabiliyorlar."

- MICRO LED ile nefes kesen görüntü kalitesi ve tasarımda yeni bir çağ başlıyor

Samsung'un yeni Micro LED serisi de 2021'de evlere geliyor. Bu yeni seriyle birlikte, Samsung Micro LED'i ilk kez geleneksel bir TV form faktörü haline getirerek ultra geniş, yeni nesil bir ekranda nefes kesen deneyimleri kullanıcılarına sunuyor. Samsung'un bu yeni ekranı, yaşam alanlarına kusursuz bir şekilde uyum sağlayabilen neredeyse çerçevesiz ve ince Sonsuz Ekran tasarımı ve kendinden aydınlatmalı inorganik LED özelliği sayesinde, şaşırtıcı görüntü kalitesi ve olağanüstü sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. 110-inçlik MICRO LED ayrıca, dört taraflı izleme deneyimi sunan "4Vue" (Dörtlü Görünüm) özelliğiyle, birden fazla spor müsabakasını aynı anda izleyebilmenizi ya da oyun oynarken aynı zamanda bir eğitim videosu izlenebilmesini sağlayacak.

Samsung'un ileri teknoloji Lifestyle TV serisinde, yakın zamanda piyasaya sürülen The Serif, The Frame, The Sero ve dış mekan 4K QLED televizyon modeli The Terrace'ın yanı sıra Samsung'un sinema kalitesinde görüntüye sahip 4K lazer projektörü The Premiere de yer alıyor.

Görme Engelli, Yapay Zeka, oyunlar, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'dan yeni TV modelleri - Son Dakika Ekonomi


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