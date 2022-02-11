Samsung, Dört Yıllık Android Güncellemesi Alacak Telefonları Açıkladı - Son Dakika

Samsung, 2021 ve 2022 amiral gemisi cihazları için toplam beş yıllık yazılım güncellemelerini yayınlayacağını duyurdu. Geçen yıl piyasaya sürülen, Samsung Galaxy S21 serisi telefonlara sahip olan kişiler için gayet olumlu bir durum olacaktır.

Samsung şirketinin, çarşamba günü gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı üç akıllı telefon da bu güncellemeye uygun olduğu bildirildi.

Böylece, Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra, dört yıllık büyük Android işletim sistemi güncellemeleri ve beş yıllık güvenlik yamaları alacak. Şirket, kullanıcılara yeni özellikler ve geliştirilmiş güvenlik ile daha iyi bir deneyim sunmak için yazılım açısından kendini geliştiriyor.

Bu güncellemeye uygun diğer cihazlar Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 olduğu bildirildi. Listede ayrıca yeni piyasaya sürülen Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra tabletler de yer alıyor.

Samsung, Dört Yıllık Android Güncellemesi Alacak Telefonları Açıkladı

Şirketin, Galaxy Unpacked etkinliğinde yaptığı açıklamada "Kullanıcılara mümkün olan en iyi mobil performansı ve deneyimi sunma taahhüdümüzün bir parçası olarak, tüm Galaxy S22 serisi, dört nesile kadar Android işletim sistemi yükseltmesiyle desteklenecek.

Artık milyonlarca Galaxy kullanıcısı en son güvenlik, üretkenlik ve diğer heyecan verici yeni özellikler, daha uzun süre kullanabilecek. Samsung, Galaxy ekosisteminizde tam olarak desteklenmenizi sağlamak için bu çabayı ürün yelpazemizde ölçeklendirecek" dedi.

İlginç bir şekilde Google, Pixel 6 serisiyle yalnızca üç yıllık Android işletim sistemi güncellemesi sunuyor. Bu nedenle, Samsung'un dört yıllık Android işletim sistemi güncellemesi vaadi, Android'in sahibi olan Google firmasını zor duruma sokabilir.

İşin iyi yanı, Pixel sahipleri en az beş yıl güvenlik güncellemesi alacak. Amiral gemisi Android telefonlar için mevcut standart, en az üç yıllık büyük Android ve güvenlik güncellemeleridir, ancak Samsung iyi bir girişimde bulunmuştur.

En son duyuru, şirketin yazılım güncellemeleri sağlama taahhüdünün bir ispatıdır. 2021'de Samsung, 31 telefon ve 12 tablet içeren 43 Galaxy cihazına dört yıllık güvenlik güncellemesi sağlamaya başlayacağına söz verdi.

Kişilerin bir akıllı telefon satın alırken, dikkate aldığı ön önemli faktörler yazılım konusunda şirketin verdiği destektir. Şirket, son birkaç yılda güncelleme döngüsünü iyileştirdi. Samsung ayrıca, amiral gemisi telefonları için çok hızlı bir şekilde Android güncellemesi sunuyor.