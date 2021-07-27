Üye Girişi
Samsung Electronics Üst Yöneticisi Roh: "Akıllı telefonlarda yeni bir dönem başlamak üzere" - Son Dakika

Samsung Electronics Üst Yöneticisi Roh: "Akıllı telefonlarda yeni bir dönem başlamak üzere"

27.07.2021 14:35
Samsung Electronics Üst Yöneticisi Roh:

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) TM Roh, Samsung'un yeni ve başarılı çoklu görev yetenekleri ile gelişmiş dayanıklılık sunacak olan üçüncü nesil katlanabilir cihazlarının, dünyanın her yerinde daha fazla kullanıcıya ulaşacağı müjdesini verdi.

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) TM Roh, Samsung'un yeni ve başarılı çoklu görev yetenekleri ile gelişmiş dayanıklılık sunacak olan üçüncü nesil katlanabilir cihazlarının, dünyanın her yerinde daha fazla kullanıcıya ulaşacağı müjdesini verdi.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, TM Roh, Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni katlanabilir telefonlarına dair vizyonunu ortaya koyduğu blog yazısında, yeni cihazların beklenti duyduğumuz çok yönlü mobil teknoloji ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

Katlanabilir telefonlar için tasarlanan S Pen'in de müjdesini veren Roh, en sevilen Note özelliklerini daha fazla Samsung Galaxy cihazında kullanılabilir hale getirdiklerini belirtti. Roh, yeni nesil katlanabilir cihazlara ilişkin, "Geçen yıl Ağustos ayında gerçekleşen Unpacked etkinliğinde, mümkün olduğunca fazla sayıda kullanıcıya, özellikle çok fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde onları daha da güçlendirecek mobil teknolojiler sunma stratejimizi paylaşmıştım. Yaklaşık bir yıl sonra bugün, dünya yavaş yavaş ancak kesin olarak birçok bakımdan yeniden açılma dönemine girdi. Hepimiz, içinde yaşadığımız dünyayı her zamankinden daha büyük hale getirmek için geliştirilen teknolojiler sayesinde, bu yeni dünyanın bize sunacağı özgürlük ve imkanları sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenilir sektör ortaklarıyla yaptıkları iş birlikleri sayesinde çok daha yüksek oranda kişiselleştirme ve esneklik ortaya koyabilen kesintisiz deneyimlere öncülük etmeyi başardıklarını vurgulayan Roh, şunları kaydetti:

"Çevik dönüşüm dönemine girdiğimiz bugünlerde, inovasyonu hızlandırmanın ve herkese kendi yaşam tarzları için en iyi deneyimleri yaratma özgürlüğünü vermenin tek yolunun açık ekosistemler olduğunu düşünüyorum. Samsung Electronics olarak daha iyi bir dünya için vizyoner ve işlevsel mobil teknolojilerimizi tanıtmaya kararlı ve hazırız. Önümüzdeki günlerde, akıllı telefon kategorisini yeniden şekillendirerek deneyimlerinizi yeni baştan tasarlamanızı sağlayacak en yeni ve en iyi Galaxy Z serisini tanıtacağız. Günümüzde dünyanın ihtiyaç duyduğu şey, insanlara daha fazla keşfetme imkanı sunabilen esnek teknolojiler. Samsung olarak insanları yaptığımız her şeyin merkezine koyuyoruz. Geliştirdiğimiz yeni cihaz ve deneyimlerin tamamının gerçekten anlamlı yenilikler ortaya koymasını sağlamak için daima tüketicilere kulak veriyoruz. Amacımız yalnızca belli bir zümrenin değil herkesin yaşamını zenginleştirmek. Efsanevi kameralardan sürükleyici ekran deneyimlerine, uzun ömürlü pillerden gelişmiş güvenlik olanaklarına kadar uzanan geniş yenilikler yelpazemizde, tüketiciler için en önemli unsurları odak noktamız olarak benimsiyoruz."

Tüketicileri güçlendirmenin yeni yollarını ararken bazen hiç keşfedilmemiş bölgelere adım attıklarını aktaran Roh, "Yepyeni bir akıllı telefon kategorisinin ortaya çıkmasını sağlayan Galaxy Fold'u işte böyle geliştirdik. Ancak bununla da kalmadık. Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip olmak üzere ikinci nesil katlanabilir cihazlarımızla, iyileştirmeler yapmaya devam ettiğimiz bu kategoriye daha fazla ekran alanı ve tüketicilerin sevdiği yepyeni özellikler ekledik. Çok yakında duyuracağımız, yepyeni ve muhteşem çoklu görev yeteneklerinin yanı sıra gelişmiş dayanıklılık sunacak olan üçüncü nesil katlanabilir cihazlarımızın artık dünyanın her yerinde daha fazla kullanıcıya ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Samsung sayesinde daha fazla kullanıcı Fold dünyasıyla tanışıyor"

"Bu, özellikle dünyadaki bağlantı imkanı sunma yarışı devam ettiği ve açık ekosistemler ve güvenilir mobil deneyimler gerektirdiği sürece önemini koruyacak" yorumunu yapan Roh, "Samsung olarak açık ve güvenli kavramları, bizim için birbirine zıt şeyler değil. Aslında Google ve Microsoft gibi güvenilir sektör öncüleriyle yaptığımız iş birlikleri sayesinde, günümüzün hızla gelişen ve bağlantılı dünyası için güvenli ve optimize bir mobil teknolojisini de sunabiliyoruz. Cihazları ve verileri her durumda güvenli hale getirmek amacıyla en büyük ortaklarımızla birlikte en ileri teknolojiye sahip güvenlik çözümlerini geliştiriyoruz. Bu sayede kullanıcılar uygulamalar, veriler ve gizlilik üzerinde daha fazla kontrole sahip olarak kendi deneyimlerine gönül rahatlığıyla kendileri karar verebiliyor." bilgilerini verdi.

Yaptıkları iş birlikleri ile tüketicilerin yaşamını kolaylaştıran ve iyileştiren mobil deneyimler geliştirdiklerini hatırlatan Roh, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu iş birlikleri kapsamında, örneğin, Google ile birlikte yeni bir birleşik giyilebilir cihaz platformu geliştirdik. Kullanıcıların çok sevdiği Samsung Health ve SmartThings gibi uygulamalara ek olarak, yeni uygulamalar da Google Play Store'a ekleniyor. Ayrıca geliştirdiğimiz One UI Watch kullanıcı arayüzü, diğer Galaxy cihazlarla güçlü bir entegrasyon sağlıyor, Galaxy Watch akıllı saatler ile Galaxy akıllı telefonlar arasında kesintisiz bağlantı sunuyor. Google ile katlanabilir ekosistemlerimizin popüler uygulamalar ve hizmetlerle zenginleştirilmesi alanında da iş birliği halindeyiz. Çok yönlü katlanabilirlikten en iyi verimin sağlanması için, üçüncü nesil Galaxy Z telefonlarımıza daha da fazla partner uygulaması ekledik. Katlanabilir ekosistemimizde Google Duo ile eller serbest, optimize edilmiş görüntülü arama ve YouTube'da Flex modunda video izleme, Microsoft Teams'de çoklu görev gibi birçok kesintisiz ve optimize edilmiş deneyimi kullanıcılarımıza sunacağız."

"Akıllı telefonlarda inovasyonun yeni dönemini açıyoruz"

Piyasaya sunulacak yeni Galaxy Z Fold'un, akıllı telefon ve tabletlerdeki en iyi özellikleri bir araya getirdiğini, çalışma, bağlantı ve yaratıcılık alanlarında yepyeni olanaklar sunduğunu aktaran Roh, şöyle devam etti:

"Yeni Z Flip de çok daha rafine bir tarzı daha dayanıklı ve güçlü malzemelerle bir araya getiriyor. Önümüzdeki uzun yolculukta bu cihazların ihtiyaç duyduğumuz çok yönlü mobil teknoloji ihtiyacını kesinlikle karşılayabileceğini düşünüyorum. Teknoloji dünyasına öncülük etmek ve daha fazla kullanıcıyı yepyeni ve heyecan verici deneyimler dünyasıyla tanıştırmak üzere yola çıktık. Yeni Galaxy Z ailemizi ve katlanabilir telefonlar için tasarlanan S Pen'in de dahil olduğu katlanabilir cihaz yeniliklerini paylaşırken, hepinizi bizlere eşlik etmeye davet ediyorum. Yeni bir Galaxy Note geliştirmek yerine, en sevilen Note özelliklerini daha fazla Samsung Galaxy cihazında kullanılabilir hale getiriyoruz. Neler olacağını görmek için 11 Ağustos tarihini şimdiden takvimlerinize işaretleyebilir ve o tarihte Unpacked etkinliğimize katılabilirsiniz."

Samsung Galaxy, Samsung, Google, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung Electronics Üst Yöneticisi Roh: 'Akıllı telefonlarda yeni bir dönem başlamak üzere' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 15:55 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır 15:32 CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor 15:15 Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor
Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu 15:04 Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu Türkiye mülteci akınına karşı harekete geçti! 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülecek 14:22 Türkiye mülteci akınına karşı harekete geçti! 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülecek Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar 13:41 Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum güldürdü 13:01 Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum güldürdü Endişe veren çalışma: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor 12:48 Endişe veren çalışma: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor

Son Dakika Haberleri
16:09 Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti
15:54 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
15:50 Manavdan aldığı armudun üzerinde oldukça nadir görülen Udumbara çiçeğine rastladı
15:32 CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır
15:21 Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı!
15:09 Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek
15:04 Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu
14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
14:28 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti         
16:09
Manavdan aldığı armudun üzerinde oldukça nadir görülen Udumbara çiçeğine rastladı Manavdan aldığı armudun üzerinde oldukça nadir görülen Udumbara çiçeğine rastladı         
15:51
Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı! Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı!         
15:22
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi         
13:39
İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti İki araç kafa kafaya çarpıştı, otomobilden çıkan çocuklar oyun oynamaya devam etti         
12:54
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Tecavüze kakışan 3 kişi serbest kaldı, kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor! Tecavüze kakışan 3 kişi serbest kaldı, kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor!         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 16:16:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsung Electronics Üst Yöneticisi Roh: "Akıllı telefonlarda yeni bir dönem başlamak üzere" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement