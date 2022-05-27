Samsung, Expert RAW uygulamasını bir modele daha getirdi - Son Dakika
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Samsung, Expert RAW uygulamasını bir modele daha getirdi

27.05.2022 16:36
Samsung, Expert RAW uygulamasını bir modele daha getirdi

Samsung, gelişmiş kamera özellikleri sunan Expert RAW uygulamasını Galaxy Z Fold 3 kullanıcılarının beğenisine sundu.

Samsung, kamerayla çekilen fotoğrafların ISO değeri gibi bütün ayarlarının detaylı bir şekilde özelleştirilebilmesine olanak sağlayan Expert RAW uygulamasını Kasım ayında kullanıma sundu.

Uygulama başlangıçta sadece Galaxy S21 Ultra'yı destekliyordu. Şirket daha sonra Galaxy S22 serisi, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2 dahil olmak üzere pek çok modeline getirdi. Sıkıştırma işlemi yapılmadan ham fotoğraf çekilebilmesine de olanak sağlayan Expert RAW şimdi de Galaxy Z Fold 3 kullanıcılarına sunuldu.

Galaxy Z Fold 3 kullanıcılarına Expert RAW müjdesi

Galaxy Store'u açıp arama kısmına "Expert RAW" yazarak uygulamayı bulabilir ve ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Alternatif olarak buradaki linke tıklayarak doğrudan indirme sayfasına ulaşabilirsiniz. 1.0.02.6 sürüm numarasına sahip uygulama yaklaşık 50MB boyutunda olduğundan, çok fazla yer kaplamıyor.

Samsung, Expert RAW uygulamasını bir modele daha getirdi

Samsung Expert RAW; çoklu çerçevede HDR, birden fazla sensörden gelen verileri birleştirerek geliştirilen düşük ışık performansı (geliştirilmiş gece çekim modu) ve telefoto kamerada RAW çekim yapabilme gibi özelliklere sahip. Ayrıca Adobe Lightroom uygulamasıyla doğrudan entegre edildiği için, görüntüleri kayıpsız JPEG ve 16 bit DNG RAW olarak kaydedebiliyor.

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2022'nin ilk yarısında Expert RAW desteği şu modellere gelecek:

Samsung Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold 2

Samsung, Expert RAW'ın destekleyeceği cihazları belirlerken 3 farklı kriter üzerinde duruyor. İlk olarak, telefonun en düşük Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemcisini kullanması gerekiyor. Ayrıca, en az 8 GB RAM desteği ile 2x ve üstü yakınlaştırma yapabilen Bayer RAW'ı destekleyen telefoto lensi kullanıyor olmalı.

Expert RAW'ı başarılı buluyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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