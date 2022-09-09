Samsung, iki model için Eylül güncellemesini geri çekti!

Samsung, geçtiğimiz hafta Galaxy modellerine Eylül güncellemesi dağıtmaya başladı. Son olarak Galaxy S22 ve S22+ modelleri için Eylül 2022 güvenlik güncellemesi veren Samsung, ilginç bir karar ile bu güncellemeyi yayından kaldırdı. Peki güncellemeyi indiren kullanıcılar ne yapmalı?

Galaxy S22 ve S22+ için güvenlik güncellemesi durduruldu

Eylül 2022 güvenlik güncellemesi, Samsung'un en güçlü amiral gemileri için 8 Eylül itibarıyla erişilebilir hale getirilmişti. Fakat Samsung, sadece bir günlük dağıtımın ardından güncellemeyi geri çekmeye karar verdi. Henüz nedeni bilinmiyor, ancak çoğu kullanıcı yazılımsal hata içerdiğini düşünüyor.

Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için "S90xBXXS2AVHD" yazılım paketi, Android ve One UI'daki onlarca güvenlik açığını düzeltiyor. Aynı zamanda Google'ın aylık olarak paylaştığı güvenlik önlemlerini içeriyordu. Fakat bugün itibarıyla güncellemeye erişmek mümkün değil.

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Eylül güncellemesini kuran herhangi bir Galaxy S22 ve S22+ kullanıcısı şimdiye kadar hata aldığını bildirmedi. Yine de, Güney Koreli üreticiden güncellemenin geri çekilmesiyle ilgili olarak resmi açıklama gelmediğini de hatırlatalım.

Galaxy S22 ve S22+'a ek olarak Galaxy S22 Ultra için benzer bir durum yaşanmadı. Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'daki kullanıcıların "S908BXXU2AVI3" yazılım sürümüne erişebildiği ve güncellemeyi indirebildiği ifade edildi.

Eylül 2022 güvenlik güncellemesinin ilk olarak Galaxy S21 ailesine verildiğini belirtmek gerekiyor. Şu anda Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE 5G ve Galaxy A52s 5G kullanıcılarının da yeni yazılımı indirebildiği bildirildi. Galaxy S22 ve S22+ için yeniden ne zaman dağıtılacağı ise belirsiz.

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