Samsung Frame TV'nin sanat galerisine 20 yeni sanat eseri daha eklendi - Son Dakika

Samsung Frame TV'nin sanat galerisine 20 yeni sanat eseri daha eklendi

30.11.2020 14:07
Samsung Frame TV'nin sanat galerisine 20 yeni sanat eseri daha eklendi, System.String[]

Samsung'un, fotoğrafçılık ajansı Magnum Photos ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, The Frame televizyonları için 20 yeni fotoğrafın yalnızca Samsung Art Store üzerinden erişime açıldığı duyuruldu.

Samsung'un, fotoğrafçılık ajansı Magnum Photos ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, The Frame televizyonları için 20 yeni fotoğrafın yalnızca Samsung Art Store üzerinden erişime açıldığı duyuruldu.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım-14 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye de dahil dünya çapında yürütülecek kampanya, Magnum tarafından sağlanan, dünyanın her yerinden görülmeye değer mekanların fotoğraflarıyla, kullanıcıların The Frame üzerinde sanal bir yolculuğa çıkmasına olanak tanıyacak.

Kullanıcılar bu fotoğrafları The Frame'de bir ay boyunca ücretsiz olarak görüntüleyebilecek. 14 Aralık'tan sonra ise fotoğraflar tek tek satın alma ya da aylık abonelik yoluyla satışa sunulacak.

Yeni Magnum koleksiyonundaki fotoğraflar; Elliott Erwitt, Burt Glinn, Stuart Franklin, Thomas Hoepker ve Bruno Barbey gibi dünyaca ünlü sanatçılar ve fotoğrafçılar tarafından çekildi. Yeni koleksiyonda, dünyanın dört bir yanından ikonik yerleri ve unutulmaz dönemleri yakalayan, özel olarak seçilmiş eserler yer alıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Samsung Electronics Görsel Ekranlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jongsuk Chu, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz dönemde, dünyanın dört bir yanındaki insanların artık daha az seyahat ettiğini ve evde daha fazla zaman geçirdiğini biliyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ikonik mekanların nefes kesici fotoğraflarını sunarak ve bu eserleri The Frame'in canlı QLED görüntü kalitesiyle bir araya getirerek, tüketicilere evlerinin rahatlığında birinci sınıf bir sanal seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyoruz."

Magnum Photos'un yeni resimlerinin koleksiyona dahil edilmesiyle birlikte, The Frame artık Madrid'deki Prado Müzesi, Viyana'daki Albertina Müzesi, Londra'daki Tate Modern, Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi, Sen Petersburg'daki Hermitage Müzesi ve LUMAS dahil, dünyanın dört bir yanındaki müze ve galerilerde yer alan 1.400'den fazla esere erişebilecek. Üstelik tüketiciler bu geniş katalogdaki eserlerin keyfini 4K görüntü kalitesinde çıkarabilecek. Bu ortaklıklar sayesinde, kullanıcılar The Frame'i yalnızca bir televizyon olarak değil aynı zamanda dünyanın en güzel sanat eserlerinin yer aldığı bir keşif merkezi olarak deneyimleyebiliyor.

The Frame TV ürününü satın alan kullanıcılar "Promotion" uygulaması aracılığıyla Art Store için sunulan üç aylık ücretsiz deneme teklifinden faydalanabilecek. Promotion uygulaması 2018 ve üzeri modellerde destekleniyor.

Samsung, Aralık, Kasım, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung Frame TV'nin sanat galerisine 20 yeni sanat eseri daha eklendi - Son Dakika


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