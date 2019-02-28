Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A30 İlk Bakış | Mwc 2019

Samsung Galaxy A30 İlk Bakış | Mwc 2019

16 dakika önce

Samsung, 6.4" Super AMOLED ekrana sahip orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A30'u Mobil Dünya Kongesi'nde tanıttı.

Samsung, 6.4" Super AMOLED ekrana sahip orta sınıf akıllı telefonu Galaxy A30'u Mobil Dünya Kongesi'nde tanıttı. Damla çentiğe sahip telefon 4,000 mAh batarya ve hızlı şarj teknolojisi ile birlikte geliyor. A30 buna ek olarak Ultra Geniş açılı objektif de içeren çift kamera sistemine sahip. Ayrıntılı teknik özellikler: https://goo.gl/3qA2dz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:14 Kaynak: Youtube

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