Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A30 Ön İnceleme | Yeni A Serisi Geldi!

Samsung Galaxy A30 Ön İnceleme | Yeni A Serisi Geldi!

1 saat önce

Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği yeni telefonlarından biri olan Galaxy A30, birçok yenilikçi özelliği ile karşımıza çıktı.

Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği yeni telefonlarından biri olan Galaxy A30, birçok yenilikçi özelliği ile karşımıza çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:36 Kaynak: Youtube

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