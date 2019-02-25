Samsung Galaxy A30 Ön İnceleme | Yeni A Serisi Geldi!
1 saat önce
Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği yeni telefonlarından biri olan Galaxy A30, birçok yenilikçi özelliği ile karşımıza çıktı.
Samsung
'un Mobil Dünya Kongresi
'nde lanse ettiği yeni telefonlarından biri olan Galaxy A30, birçok yenilikçi özelliği ile karşımıza çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:36 Kaynak: Youtube
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