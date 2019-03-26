Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A50 ile 4k Video Çekmek ??? Gimbal Kullandım ??

Samsung Galaxy A50 ile 4k Video Çekmek ??? Gimbal Kullandım ??

18 dakika önce

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy A50 ile nasıl 4K video çektiğimden ve telefonla ilgili ilk izlenimlerimden bahsedeceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy A50 ile nasıl 4K video çektiğimden ve telefonla ilgili ilk izlenimlerimden bahsedeceğim. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:35 Kaynak: Youtube

Samsung Galaxy, Genel
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