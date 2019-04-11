Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A50 İncelemesi

Samsung Galaxy A50 İncelemesi

27 dakika önce

Samsung Galaxy A50 incelemesi ile karşınızdayız. Ekran üzerinden parmak izi okuma ve üçlü kamera düzeniyle ön plana çıkan A50 modeline yakından bakıyoruz.

Samsung Galaxy A50 incelemesi ile karşınızdayız. Ekran üzerinden parmak izi okuma ve üçlü kamera düzeniyle ön plana çıkan A50 modeline yakından bakıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:08 Kaynak: Youtube
Samsung Galaxy, Genel
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