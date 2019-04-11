Samsung Galaxy A50 İncelemesi
27 dakika önce
Samsung Galaxy A50 incelemesi ile karşınızdayız. Ekran üzerinden parmak izi okuma ve üçlü kamera düzeniyle ön plana çıkan A50 modeline yakından bakıyoruz.
Samsung Galaxy
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:08 Kaynak: Youtube
A50 incelemesi ile karşınızdayız. Ekran üzerinden parmak izi okuma ve üçlü kamera düzeniyle ön plana çıkan A50 modeline yakından bakıyoruz.
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