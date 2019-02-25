Samsung Galaxy A50 Ön İnceleme | Orta Seviye S10!
1 saat önce
Samsung'un Galaxy S10 ailesinin ardından ortaya çıkan Galaxy A serisinin en yeni üyelerinden Samsung Galaxy A50 ile karşınızdayız.
Samsung
'un Galaxy S10 ailesinin ardından ortaya çıkan Galaxy A serisinin en yeni üyelerinden Samsung Galaxy
A50 ile karşınızdayız.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:36 Kaynak: Youtube
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