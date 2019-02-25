Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A50 Ön İnceleme | Orta Seviye S10!

Samsung Galaxy A50 Ön İnceleme | Orta Seviye S10!

1 saat önce

Samsung'un Galaxy S10 ailesinin ardından ortaya çıkan Galaxy A serisinin en yeni üyelerinden Samsung Galaxy A50 ile karşınızdayız.

Samsung'un Galaxy S10 ailesinin ardından ortaya çıkan Galaxy A serisinin en yeni üyelerinden Samsung Galaxy A50 ile karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:36 Kaynak: Youtube

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