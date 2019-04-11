Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A50, Pocophone F1, Xiaomi mi 8 Lite ve Meizu 16th Video Karşılaştırma

Samsung Galaxy A50, Pocophone F1, Xiaomi mi 8 Lite ve Meizu 16th Video Karşılaştırma

32 dakika önce

Samsung'un fiyat/performans oranıyla dikkat çeken telefonu Samsung Galaxy A50, fiyat olarak rakip konumundaki telefonlar Pocophone F1, Xiaomi mi 8 Lite ve Meizu 16th ile kıyaslıyoruz.

Samsung'un fiyat/performans oranıyla dikkat çeken telefonu Samsung Galaxy A50, fiyat olarak rakip konumundaki telefonlar Pocophone F1, Xiaomi mi 8 Lite ve Meizu 16th ile kıyaslıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:03 Kaynak: Youtube
Samsung Galaxy, Meizu, xiaomi, Genel
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