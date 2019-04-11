Samsung Galaxy A50, Pocophone F1, Xiaomi mi 8 Lite ve Meizu 16th Video Karşılaştırma
32 dakika önce
Samsung'un fiyat/performans oranıyla dikkat çeken telefonu Samsung Galaxy A50, fiyat olarak rakip konumundaki telefonlar Pocophone F1, Xiaomi mi 8 Lite ve Meizu 16th ile kıyaslıyoruz.
Samsung
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:03 Kaynak: Youtube
'un fiyat/performans oranıyla dikkat çeken telefonu Samsung Galaxy
A50, fiyat olarak rakip konumundaki telefonlar Pocophone F1, Xiaomi mi 8 Lite ve Meizu
16th ile kıyaslıyoruz.
Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı
Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi