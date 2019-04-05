Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A50 ¦? Sonsuz U Ekran ve Ekranda Parmak İzi Tarayıcı ¦?

Samsung Galaxy A50 ¦? Sonsuz U Ekran ve Ekranda Parmak İzi Tarayıcı ¦?

29 dakika önce

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy A50 yi tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy A50 yi tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:48 Kaynak: Youtube

Samsung Galaxy, Genel
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