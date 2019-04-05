Samsung Galaxy A50 ¦? Sonsuz U Ekran ve Ekranda Parmak İzi Tarayıcı ¦?
29 dakika önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy A50 yi tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy
A50 yi tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:48 Kaynak: Youtube
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