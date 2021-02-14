Samsung, Galaxy A52 ve A72'de 120 Hz Yenileme Hızı Kullanacak! - Son Dakika

Samsung firmasının A serisi akıllı telefonları, geleneksel orta sınıf segmentinde en iyi seçenekler olarak biliniyor. Şirket üst düzey modellerde görülen bazı özellikleri yeni piyasaya süreceği Galaxy A52 5G ve Galaxy A72 5G modellerinede getireceğini açıkladı.

Bu modellerden biri olarak ön plana çıkan Samsung Galaxy A52 5G ile ilgili daha fazla bilgi almaya başladık. Sammobile adlı siteden gelen bilgiye göre, Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 5G modeli 120 Hz'lik yüksek yenileme hızını destekleyeceğini bildirdi.

Samsung, Galaxy A52 ve Galaxy A72'de 120 Hz Yenileme Hızı Kullanacak!

Bu kadar yüksek yenileme hızına sahip dünyanın ilk orta segment akıllı telefonu ile karşı karşıya kalacağız. Bunun dışında Samsung bu serisin 4G modelini de piyasaya süreceği açıklandı. Samsung Galaxy A52 (4G) ve Galaxy A72 (4G) telefonları 90Hz yenileme hızına sahip olacak.

Samsung Galaxy A52 5G'nin Qualcomm Snapdragon 750G işlemciye sahip olacağı daha önce açıklanmıştı. 4G versiyonu ise, Qualcomm Snapdragon 720G yongasına sahip olacak.

Samsung Galaxy A52 5G, Selfie kurulumu olarak ön tarafından bir delik delme ekran tasarımına sahip olacağını açıklandı. Arka taraf, iki dikey sıraya yerleştirilmiş sensörlere sahip dörtlü bir kamera ile gelecek. Bu dörtlü kameranın özelliklerine bakacak olursak, 64 MP ana kamera sensörü + 12 MP ultra geniş açı sensörü + 5 MP makro sensörü + 5 MP derinlik sensörüne sahip olacaktır.

Galaxy A52 ve A72'nin Diğer Özellikleri

Yaklaşan Samsung Galaxy A52 5G, 6.5 inçlik AMOLED ekran kullanacak. Milimetre dalga ve 6GHz altı 5G ağlarını destekleyecek. Telefon, 6GB ve 8GB olmak üzere iki RAM seçeneği sunacak ve 128 GB'a kadar depolama alanıyla birlikte gönderilecek. Ayrıca 15W hızlı şarjı destekleyen 4500mAh batarya gücü de olacak. Cihaz, Android 11 sistemini çalıştıracak.

Samsung Galaxy A52 adlı orta segment akıllı telefon 2021 yılının Mart ayında piyasada yerini alacak. Galaxy A52'nin 4G ve 5G varyantları 369 Euro (444 $) ve 459 Euro (553 $) ile başlayabileceği bildirildi.

Söylendiği gibi, Samsung Galaxy A72 bir Qualcomm Snapdragon 720G işlemciye sahip olacak. Bu akıllı telefon Samsung'un ilk beş kameralı akıllı telefonu olması bekleniyor. Ana sensör 64MP çözünürlüğe sahip olacak ve OIS'yi destekleyecektir. Böylece görüntü sabitleme özelliğine sahip ilk Samsung Galaxy A akıllı telefonu olacak. Telefon 6,7 inçlik bir delik açma ekranına sahip olacak. Arka kısım camdan yapılacak ve mevcutta olan 3,5 mm kulaklık jakı kullanılacak.