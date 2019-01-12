Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A8 (2018) Nisan Ayında Android Pie Güncellemesi Alıyor

Samsung Galaxy A8 (2018) Nisan Ayında Android Pie Güncellemesi Alıyor

1 saat önce

Samsung Galaxy A8 (2018) Android Pie Çalıştırıyor Galaxy A8 (2018) Android Pie, Samsung Android 9.0 güncellemesi yol haritasına göre, Galaxy A8 (2018) Nisan ayında Pasta güncelleme alacaksınız.Samsung kutusundan Android 7.

Samsung Galaxy A8 (2018) Nisan Ayında Android Pie Güncellemesi Alıyor, System.String[]
Samsung  Galaxy A8 (2018) Android Pie Çalıştırıyor


Galaxy A8 (2018) Android Pie, Samsung Android 9.0 güncellemesi yol haritasına göre, Galaxy A8 (2018) Nisan ayında Pasta güncelleme alacaksınız.

Samsung kutusundan Android 7.1 Nuga İşletim sistemi yüklü olarak 2017 Aralık ayında piyasaya sunulan Galaxy A8 (2018) modeli, geçtiğimiz yıl Android 8.0 Oreo yükseltmesi aldı.

Samsung güncelleme yol haritasına uygun olarak Android Pie'ı Nisan ayında geleceği bir anlamda Geekbench kriter veritabanında ortaya çıktı. Samsung Galaxy A8 (2018) Android Pie Yüklü halde iken Puanları Nasıl olacağını GeekBench'te ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A8 (2018) Android Pie Güncelleme Nisan'da Cihazlara Gönderiliyor Bekleniyor


Samsung'un kesinlikle orta sınıf ve amiral gemisi konumundaki modelleri için bu güne kadar iki büyük işletim sistemi güncellemesi yayımladı. Galaxy A8 ) zaten önemli bir yükseltme almıştı, Ancak Android Pie güncellemesi son büyük işletim sistemi güncellemesi olabilir. Aşağıdaki ekranda Geekbench tarafından Samsung'un tek çekirdekli performansının 1.533 puanla ve çok çekirdekli performansının ise 4,321 sayı ile derecelendirildiğini görebilirsiniz.

Bu güncelleştirme büyük ihtimalle daha iyi optimize edilmiş ve büyük olasılıkla önümüzdeki bir kaç hafta içinde de yayınlanması söz konusu olabilir.

Galaxy A8 (2018) Android Pie GeekBench


Android Pie ile kullanıcılar yeni bir arayüz güncellemesine de kavuşmuş olabilir. Samsung'un özel UX katmanı tek elle kullanım, yepyeni tasarım dili, gece temaları ve daha iyi iyileştirmeler getiriyor.

Samsung Galaxy A8 (2018) bir 5.6 inçlik Super özellikleri AMOLED 1080 x 2220 piksel Full HD + çözünürlük ve Corning Gorilla Glass korumalı ekrana sahip. 4GB RAM ile bağlanmış bir Exynos 7885 okta-çekirdekli işlemci üzerinde çalışır. Temel özellikleri 16MP arka kamera, 16MP + 8MP çift selfi kamerası,   hızlı şarj desteği ile bir 3000mAh pil yer alıyor.

Galaxy A8 (2018) Android Pie


Mysmartprice

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:08 Kaynak: Teknotalk.com

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
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