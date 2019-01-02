Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A9 2018 Benchmark ve Pubg Testi ?? Snapdragon 660 ?? Adreno 512 Yüksek Ayarlar

Samsung Galaxy A9 2018 Benchmark ve Pubg Testi ?? Snapdragon 660 ?? Adreno 512 Yüksek Ayarlar

43 dakika önce

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy A9 2018 Benchmark ve Pubg Testi Yapacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy A9 2018 Benchmark ve Pubg Testi Yapacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:44 Kaynak: Youtube

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