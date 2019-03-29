Samsung Galaxy A9 2018 Uzun Kullanım ve Galaxy A50 ile Karşılaştırma
1 saat önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy A9 2018 Uzun Kullanım ve Galaxy A50 ile Karşılaştırma yapacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Samsung Galaxy
A9 2018 Uzun Kullanım ve Galaxy A50 ile Karşılaştırma yapacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:57 Kaynak: Youtube
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