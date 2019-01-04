Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A9 Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy A9 Fiyatı ve Özellikleri

51 dakika önce

4 kameralı Samsung akıllı telefona bir bakalım: Galaxy A9'un fiyatı, özellikleri kısaca bu videomuzda.

4 kameralı Samsung akıllı telefona bir bakalım: Galaxy A9'un fiyatı, özellikleri kısaca bu videomuzda. İzleyerek özet bilgi edinebilir, ilk izlenimlerimizi öğrenebilir ve kutu içeriğini görebilirsiniz: https://www.technopat.net/2019/01/04/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:33 Kaynak: Youtube

Samsung, Ekonomi
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