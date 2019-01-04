Samsung Galaxy A9 İncelemesi | Dünyanın İlk 4 Arka Kameralı Telefonu!
21 dakika önce
Samsung Galaxy A9, dünyanın ilk dört arka kameralı kurulumuna sahip olan telefonu olarak dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy
A9, dünyanın ilk dört arka kameralı kurulumuna sahip olan telefonu olarak dikkat çekiyor. Sırasıyla 24 MP çözünürlüğünde ana kamera, 10 MP'lik 2x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto kamerası, 8 MP'lik 120 derecelik geniş açılı lens ve 5 MP çözünürlüğünde derinlik algılayan ayrı bir lens kurulumu ile 4 ayrı lens ile bizleri selamlayan Galaxy A9'un ön kamerası da 24 MP değerinde olmasıyla dikkat çekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:00 Kaynak: Youtube
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