Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A9 - Pil Testi

Samsung Galaxy A9 - Pil Testi

27 dakika önce

Pil Testi serimizin yeni konuğu Samsung Galaxy A9 oldu.

Pil Testi serimizin yeni konuğu Samsung Galaxy A9 oldu. Bakalım 3800 mAh pil kapasitesine sahip telefon, pil konusunda bizlere neler sunuyor?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:18 Kaynak: Youtube

Samsung Galaxy, Genel
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