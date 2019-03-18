Samsung Galaxy A9 - Pil Testi
27 dakika önce
Pil Testi serimizin yeni konuğu Samsung Galaxy A9 oldu.
Pil Testi serimizin yeni konuğu Samsung Galaxy A9 oldu. Bakalım 3800 mAh pil kapasitesine sahip telefon, pil konusunda bizlere neler sunuyor?
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:18 Kaynak: Youtube
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