Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy A9 ve Huawei Mate 20 Pro Kameralarını Karşılaştırdık

Samsung Galaxy A9 ve Huawei Mate 20 Pro Kameralarını Karşılaştırdık

55 dakika önce

Dünyanın ilk 4 kameralı telefonu Samsung Galaxy A9 ile 3 kameraları Huawei Mate 20 Pro'nun kamera performanslarını karşılaştırdık.

Dünyanın ilk 4 kameralı telefonu Samsung Galaxy A9 ile 3 kameraları Huawei Mate 20 Pro'nun kamera performanslarını karşılaştırdık. Donanım ve fiyat anlamında eşit olmayan iki telefonun hem ön, hem arka kameraları ile fotoğraf ve video çekip kalitelerine baktık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:28 Kaynak: Youtube

Samsung Galaxy, Huawei, Genel
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