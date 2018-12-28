Samsung Galaxy A9 ve Huawei Mate 20 Pro Kameralarını Karşılaştırdık

Dünyanın ilk 4 kameralı telefonu Samsung Galaxy A9 ile 3 kameraları Huawei Mate 20 Pro'nun kamera performanslarını karşılaştırdık.

Dünyanın ilk 4 kameralı telefonu Samsung Galaxy A9 ile 3 kameraları Huawei Mate 20 Pro'nun kamera performanslarını karşılaştırdık. Donanım ve fiyat anlamında eşit olmayan iki telefonun hem ön, hem arka kameraları ile fotoğraf ve video çekip kalitelerine baktık.

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