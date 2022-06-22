Samsung Galaxy F13 tanıtıldı: İşte özellikleri - Son Dakika
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Samsung Galaxy F13 tanıtıldı: İşte özellikleri

22.06.2022 21:42
Samsung Galaxy F13 tanıtıldı: İşte özellikleri

Uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen yüksek batarya kapasitesi ile ön plana çıkan Samsung Galaxy F13 özellikleri ve fiyatı ile karşımızda!

Samsung uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen yüksek batarya kapasitesi ile ön plana çıkan Galaxy F13 modelini Hindistan'da tanıttı. Telefon büyük oranda Galaxy M13 modeline benziyor olsa da, 6000 mAh kapasiteli bataryası ile farkını ortaya koyuyor.

Galaxy F13 gücünü Samsung tarafından geliştirilen Exynos 850 işlemciden alıyor. 4 GB RAM'e sahip olan telefon iki farklı depolama seçeneği ile gelirken, microSD kart yuvası sayesinde hafızayı 1 TB'a kadar artırmak mümkün.

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Samsung Galaxy F13 özellikleri

8 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan Exynos 850, 2 GHz hızında çalışıyor ve Mali-G52 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy F13 tanıtıldı: İşte özellikleri

6.6 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan LCD ekranın yer aldığı telefon, Infinity-V tasarım anlayışını benimseyerek bir çentikle karşımıza çıkıyor ve bu çentik 8 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel çözünürlüğünde ana, 5 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere üç kamera yer alırken, tek bir LED flaş bulunuyor. Cihazın batarya kapasitesi oldukça yüksek olsa da, 15W hızlı şarj günümüzde standartların gerisinde kalıyor.

Çift SIM'li bir telefon olan F13 uygun fiyatlı telefonlar arasında bir ilke imza atarak, bir karttan diğerine otomatik veri aktarma imkanı sunuyor. Android 12 işletim sistemi ve One UI arayüzü ile kutudan çıkan telefon, yüz ve parmak izi kilidi imkanı sunarken, veriler Samsung Knox Security ile korunuyor.

Galaxy F13 fiyatı ne kadar?

Üç farklı renk seçeneğine sahip olan Galaxy F13'ün fiyatı 155 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat 64 GB depolama için geçerli, 128 GB kapasiteye sahip olmak isteyenlerin 167 dolar ödemesi gerekiyor

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Kaynak: Shiftdelete

Münir Karaloğlu, Samsung Galaxy, Cep Telefonu, Samsung, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsung Galaxy F13 tanıtıldı: İşte özellikleri - Son Dakika

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